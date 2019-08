Paderborn (WB). Beim Stillen ihres Babys ist am Mittwoch eine junge Mutter von einem Taschendieb bestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 26-jährige Paderbornerin am Mittwochnachmittag mit ihren beiden Kindern (ein Säugling und eine Dreijährige) zum Einkaufen in der Westernstraße. In einem Geschäft setzte sich die Frau auf eine Bank und stillte ihr Baby.

Von ihr unbemerkt griff ein Dieb in ihre Einkaufstasche und entwendete das Portmonee. Der Täter flüchtete aus dem Geschäft. Zwei 13-jährige Mädchen, die den Dieb beobachtet hatten, machten die Mutter auf den Diebstahl aufmerksam.

Der Täter sah südländisch aus und hatte schwarze kurze Haare mit Gel hochgekämmt. Er war etwa 1,70 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, vorne mit bunten Emblemen, sowie einer blauen Jeanshose und schwarzen Nike-Turnschuhen. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05251/3060 bei der Polizei zu melden.