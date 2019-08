Im Waldstück am Habichtsee bei Schloß Neuhaus war die Leiche des unbekannten Mannes entdeckt worden. Der rote Punkt auf der Karte zeigt den ungefähren Fundort. Foto: Google Maps

Paderborn (WB). Nach dem Leichenfund am Habichtsee in Schloß Neuhaus steht nun fest: Der unbekannte Tote, der am vergangenen Freitag von einem Spaziergänger entdeckt wurde, ist nicht durch Fremdverschulden ums Leben gekommen.