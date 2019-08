Hoher Besuch vor dem großen Fest: Bei ihrer »Heimat-Tour 2019« hat NRW-Ministerin Ina Scharrenbach Halt in Nesthausen gemacht. Dazu konnten sie unter anderem der stellvertretende Landrat Vinzenz Heggen (links), die Obristen Robert Bolte (zweite Reihe, fünfter von links) und Edmund Petermayer (zweite Reihe, siebter) sowie Ehrenoberst und Chronist Franz Josef Wüschem begrüßen. Foto: Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Paderborn (WB). Nein, gibt sie zu, in Nesthausen sei sie vorher noch nie gewesen. Das hat NRW-Ministerin Ina Scharrenbach bei ihrer »Heimat-Tour 2019« jetzt aber nachgeholt. Dass sie samt Entourage auf dem Fahrrad ausgerechnet in dem 3000-Seelen-Ort gehalten hat, war aber kein Zufall – sondern expliziter Wunsch der Ministerin.

Grauer Himmel, zwischendurch Regen, und zum Start in der Paderborner Innenstadt mussten die Räder erstmal geschoben werden: Das Ende der fünften Etappe ihrer Sommer-Tour hätte sich Ina Scharrenbach bestimmt anders vorgestellt. Bei ihren vorherigen Stopps – unter anderem im Sauerland und im Ruhrgebiet – war das Wetter besser, das Radfahren entspannter. Trotzdem wollte sich die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung eine Station nicht entgehen lassen: Nesthausen. Keine Metropole, keine Wählerhochburg, nur der 3000-Seelenort zwischen Sande, Elsen und Schloß Neuhaus.

2000 Euro Förderung für eine Ortschronik

Dorthin, genauer zum dortigen Heimatverein, hatte die Ministerin im vergangenen Jahr einen von 1500 Heimatchecks geschickt. Mit den 2000 Euro konnten sich die Nesthäuser einen lang gehegten Wunsch erfüllen: eine professionelle Dorfchronik.

»Seit 2012 arbeiten wir daran, das Geld hilft uns sehr«, sagt Ehrenoberst Franz Josef Wüschem. Er arbeitet federführend an der Chronik und hat der Ministerin beim Empfang auch direkt ein erstes Manuskript geschenkt. »Sie hat sich sehr darüber gefreut und gesagt, dass sie Nesthausen extra auf die Route gesetzt, um sich das Ergebnis des Heimatchecks vor Ort anzusehen«, erzählt Wüschem. »Sie hat Nesthausen gelobt als einen Ort, an dem Ehrenamt, Vereinswesen und Gemeinschaft gelebt werden.«

Lokalgeschichte auf 280 Seiten Papier

Einen Beweis für eben jene Werte – über 725 Jahre hinweg – soll die knapp 280 Seiten starke Dorfchronik bringen. Die erzählt unter anderem von der Erstnennung Nesthausens 1296, der endgültigen Grenzziehung 1897, der Preußen- und Nachkriegszeit. Immer wieder spielt aber auch die geografische Lage Nesthausens eine Rolle. So heißt es in einem Auszug: »Nesthausen ist ein Gemeinwesen besonderer Prägung. Im Überlappungsbereich von Elsen, Sande und Schloß Neuhaus gelegen, hat es zwar zu allen drei Ortschaften enge Beziehungen, aber dennoch ein historisches Selbstbewusstsein, was durch den seit 1922 bestehenden Heimatverein gefördert wird.«

Einladung an die Ministerin

Ihre Gemeinschaft wollen die Nesthäuser an diesem Wochenende feiern. Das große Festzelt in der Dorfmitte hat sich auch die Ministerin beim Empfang mit Vertretern der Heimatvereine Ense und Bentfeld schon angeschaut, bevor es auf dem Rad weiter zum Lippesee ging. »Wir haben sie auch zur großen 725-Jahrfeier 2021 eingeladen«, erzählt Franz Josef Wüschem. »Mal sehen, ob sie vorbeikommt. Nesthausen kennt sie mit der Chronik jetzt ja gut.«