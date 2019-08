Paderborn (WB/itz). Im Kampf für noch mehr Sauberkeit in der Stadt Paderborn will das Ordnungsamt nun neue Wege gehen. Nachdem jüngst erst die Verwarngelder für verschiedene Tatbestände deutlich erhöht worden sind, soll nun den Verursachern die gelbe Karte gezeigt werden.

Gemeint ist damit eine Art Verwarngeldkatalog, in dem die Delikte und die jeweiligen finanziellen Auswirkungen aufgeführt sind. Im Wiederholungsfall sollen dann die Verursacher auf jeden Fall zur Kasse gebeten werden, teilte Udo Olschewski vom Ordnungsamt der Stadt am Donnerstag mit.

Hundekot kostet 50 Euro

Wer zum Beispiel den Kot seines Hund in einer öffentlichen Anlage oder auf dem Gehweg liegen lässt, wird mit 50 Euro belangt. Wer in einer Grünanlage uriniert, ist ebenfalls mit 50 Euro dabei. Alkoholkonsum in einer öffentlichen Grünanlage kann zu einem Verwarngeld von 40 Euro führen. Besonders ärgerlich und für den Steuerzahler teuer sind aus Sicht der Stadtreinigung (ASP) die Themen Zigarettenkippen und Kaugummis. Um das den Verursachern deutlich zu machen, müssen sie 40 Euro als Verwarngeld zahlen.

»Wir hören mitunter die verrücktesten Entschuldigungen von Menschen, die erwischt werden«, berichtet Olschewski. Die Mitarbeiter der BOSS-Wache seien aber darauf geschult, dafür zu sorgen, dass die Besucher der Innenstadt die Regeln einhalten.

Die Aktion »gelbe Karte« sei gewählt worden, um die Menschen für ihr Fehlverhalten zu sensibilisieren. Die kleinen gelben Heftchen sind zunächst in einer Auflage von 4000 Stück gedruckt worden.

Die Verwarngelder in Euro