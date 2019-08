Paderborn (WB/itz). Mitten in der Nacht zum 23. Juni ist im hessischen Limburg eine Weltkriegsbombe auf einem Feld explodiert – einfach so. Es gab keine Verletzten, aber einen zehn Meter großen Krater. Und auch die jüngst entschärfte Bombe in Paderborn Ende Juni wies dramatische Veränderungen am Zünder auf, die dazu hätten führen können, dass die Bombe bei einer kleinen Erschütterung explodiert.