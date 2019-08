Borchen (WB/bel). Bei Arbeiten an einer meterhohen Mauer in Kirchborchen ist am Freitag gegen 10.50 Uhr ein Radbagger aus noch nicht geklärten Gründen die Mauer hinabgestürzt und fiel auf die Hauptstraße. Der Fahrer erlitt dabei nach Aussage der Rettungskräfte leichte Verletzungen und wurde in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.