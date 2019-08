Paderborn (WB). Beute im Wert von über 500 Euro hatte ein Ladendieb am Donnerstag im Einkaufswagen an der Kasse eines Discounters vorbeigeschoben. Seine Flucht konnte mit Hilfe eines Zeugen verhindert werden. Noch am Freitag stand der festgenommene Tatverdächtige (56) im sogenannten beschleunigten Verfahren vor dem Richter am Paderborner Amtsgericht.