Von Marion Neesen

Die Gästeankünfte legten nach Worten von Herbert Hoffmann, Geschäftsführer der Touristikzentrale, seit 2000 um 76,3 Prozent zu, bei den Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten) war ein Plus von 32,7 Prozent zu verzeichnen. 2017 war bei den Gästeankünften mit knapp mehr als einer Million ein bisheriger Spitzenwert erreicht.

Touristikzentrale setze vor allem auf Qualität

Das Team der Touristikzentrale setze auf den Tagestourismus und vor allem auf Qualität. »Der nicht statistisch erfasste Tagestourismus generiert noch größere Einnahmen als der Übernachtungstourismus. Hier bietet das Paderborner Land mit natürlichen und kulturellen sowie Freizeitangeboten beste Voraussetzungen für die langjährig positive Entwicklung des Tourismus«, sagt Hoffmann. Zielgruppe seien unter anderem Besucher aus dem Ruhrgebiet. Sie könnten die Region schnell und einfach für eine Wanderung oder eine Radtour erreichen. Im Fokus sollen künftig verstärkt auch Touristen aus den Niederlanden rücken. Dabei hofft Hoffmann auf den Lückenschluss der A33.

Der Kreis Paderborn könne mit seinen Rad- und Wanderwegen glänzen. 2006 ist die Paderborner- Land-Route eröffnet worden, der einzige Radweg in OWL, der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mit Qualitätssternen bedacht wurde. Die 250 Kilometer lange Route führt zu den Sehenswürdigkeiten aller zehn Kommunen im Paderborner Land. Das Augenmerk richtet sich gleichzeitig auf die Wanderer. Sie können hier in der Region auf drei vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Routen (Qualitätsweg Wanderbares Deutschland) wandern. Dies sind der Viadukt Wanderweg in Altenbeken, der Paderborner Höhenweg und die Pader-Wanderung in Paderborn. Dazu verläuft der ebenfalls ausgezeichnete Eggeweg durch das östliche Paderborner Land (Lichtenau, Altenbeken). Für Wandersleute, die keine großen Touren in Angriff nehmen möchten, wurde jetzt auch die Kurzwanderung rund ums Steinhorster Becken ins Programm aufgenommen. Die Touristikzentrale vermarkte, so Hoffmann, ausschließlich Rad- und Wanderwege, die vorgegebene Qualitätskriterien erfüllen.

Ferienwohnungen sind gefragt

Außerdem zertifiziere sie private Beherbergungsbetriebe (unter zehn Betten) nach Qualitätskriterien des Deutschen Tourismusverbandes. In 2018 zertifizierte die Zentrale im Auftrag des Deutschen Wanderverbandes acht Beherbergungsbetriebe als Qualitäts-Wanderbetrieb. »Es gibt im Paderborner Land zwei private Fünf-Sterne-Angebote, ein Ferienhaus in Dalheim und eine Ferienwohnung in Bad Lippspringe«, sagt Hoffmann. Der Geschäftsführer weiß, dass Ferienwohnungen gefragt sind und auch einen Erlebniswert haben müssen. Mit ausrangierten Möbeln in einer Wohnung, könne man nicht locken. Insbesondere Wanderer bräuchten Service. Sie müssten etwa die Gelegenheit haben, Kleidung zu trocknen, oder auch mit dreckigen Wanderschuhen ins Haus kommen zu dürfen.

Hoffmann sieht den hiesigen Tourismus weiter im Aufwind, auch wenn die Zahl der Beherbergungsbetriebe auf 96 (vor 18 Jahren waren es noch 131) zurückgegangen ist. »Das Gesamtpaket stimmt«, ist Hoffmann überzeugt.