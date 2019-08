Von Dietmar Kemper

Paderborn hat gebannt das erste Spiel seines SCP nach dem Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga verfolgt. Zuhause, in der Bayarena in Leverkusen und in den Kneipen. So wie im Hemingways, das schon von außen deutlich macht, wie stolz man hier auf den Verein ist. Seit Jahren zeigen Inhaber Zohir Mossa und Geschäftsführer Ibo Onaran die Spiele auf zwei Fernsehern.

Von Friedhofsstimmung bis zu grenzenlosem Jubel

»Die Stimmung war wie auf einem Friedhof«, erinnert sich Onaran an den absoluten Tiefpunkt, als der SCP in Osnabrück nur unentschieden spielte, die Regionalliga West vor Augen hatte und das Ende des Vereins drohte. Ganz anders im Mai dieses Jahres, als der SCP trotz der Niederlage in Dresden sensationell in die Beletage des deutschen Fußballs zurückkehrte. Und das dank der Schützenhilfe vom VfL Bochum. »In den letzten zwei Minuten haben wir auf das Bochumspiel umgestellt und das Lied von Herbert Grönemeyer gespielt«, blickt Zohir Mossa zurück.

All das haben Werner und Kati Ahle aus Paderborn miterlebt, durchlitten und gefeiert. Nach Osnabrück sei er »sprachlos« gewesen, erzählt der 50-Jährige. Im Hemingways schaut er schon seit etwa 15 Jahren Spiele der Bundesliga. Da war Paderborn auf der Fußballlandkarte ein unbedeutendes Kaff.

Kati Ahle (49) ist am Samstag wieder gern mitgekommen, »weil es hier so schön ist« und weil sich die beiden mit ihrem Freund Jochen Ahle (50) regelmäßig zum Fußballgucken in der Kneipe treffen. Sie und die etwa 30 anderen SCP-Fans fiebern vom Anpfiff an mit, die Stimmung sinkt, als Leverkusen schon nach zehn Minuten in Führung geht, aber sie steigt wieder, als Sven Michel den Ausgleich macht. Das Spiel wogt hin und her: 2:1 für Leverkusen, Ausgleich durch Streli Mamba.

Als »Jimmy« Antwi-Adjei kurz vor der Pause die Riesenchance zur Führung vergibt, geht ein Stöhnen durch den Raum. Trotzdem gibt es zur Halbzeit Beifall. Und Werner Ahle stellt angesichts des herzerfrischenden Offensivfußballs nicht ohne Stolz fest: »Paderborn ist Spektakel, auch in der 1. Liga.«

»Der Verein hat einen psychologischen Vorteil«

Hans Schneider (72) verfolgt ebenfalls schon seit Jahrzehnten die Fußballhistorie Paderborns. Er hofft, dass der SCP drin bleibt, betont aber gleichzeitig: »Der Verein hat einen psychologischen Vorteil, selbst wenn sie absteigen, nimmt ihnen das niemand krumm.« Nach dem ersten Aufstieg habe die Vereinsführung viele Fehler begangen und es sich zum Beispiel durch hohe Ticketpreise verscherzt. Aber in der jüngsten Vergangenheit habe der Verein »ganz viele Sympathisanten zurückgewonnen«.

Dass sich der SCP »einen Stammplatz in der Gunst des Publikums« sichert, ist für Schneider genauso wichtig wie die Zahl der Punkte. Bernadette Finke (56) aus Weine hat den Auftritt des SCP beim Sportfest des SVC Weine noch als sehr sympathisch in Erinnerung. Auch sie drückt am Samstag kräftig die Daumen. Leider vergebens. Aber wirklich enttäuscht ist niemand. Der Stolz auf den SCP überwiegt.