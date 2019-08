Von Timo Gemmeke

Delbrück (WB). Haben Drogen und psychische Probleme im Delbrücker Totschlagprozess eine so große Rolle gespielt wie bisher gedacht? Antworten darauf hat der achte Verhandlungstag am Paderborner Landgericht gebracht. Mehr als zwei Stunden lang berichtete ein psychologischer Gutachter aus dem Leben des Angeklagten, der im November vergangenen Jahres in Delbrück einen 33-Jährigen erstochen haben soll.