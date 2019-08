Der Ball der Wirtschaft in Paderborn hat zweimal in der Paderhalle und einmal im Bürgerhaus Schloß Neuhaus stattgefunden. 2019 wird pausiert. Foto: Besim Mazhiqi

Paderborn/Höxter (WB/itz). Thomas Sprehe , Präsident des Wirtschaftsclubs Paderborn und Höxter, hat für alle Ball-Freunde keine guten Nachrichten: Weil für diesen Herbst kein geeigneter Veranstaltungsort in der Region gefunden werden konnte, wird es in diesem Jahr keinen Ball der Wirtschaft in Paderborn geben.