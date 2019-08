Wenn die Müllabfuhr kommt, ist das für die Bürger in der Stadt Paderborn ein vergleichsweise günstiger Service. Foto: Andreas Biniasch

Paderborn (WB). Der aktuell vom Bund der Steuerzahler NRW (BdSt) veröffentlichte Vergleich der Abfallgebühren der 396 Kommunen in NRW belegt einmal mehr, dass Paderborn im Bereich der Abfallentsorgung besonders kostengünstig und effektiv ist.

Alljährlich gibt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) seine aktuellen Entsorgungsgebühren beim Bund der Steuerzahler an, der diese zu Vergleichszwecken einander gegenüberstellt. Auch in diesem Jahr wird die Stadt Paderborn beim abfallsparsamen Musterhaushalt mit 4-wöchentlicher Restabfallabfuhr zur günstigsten Großstadt in Nordrhein-Westfalen.

Für 143 Euro jährlich kann ein Haushalt mit vier Personen (ein so genannter Musterhaushalt) in Paderborn ein komplettes Entsorgungspaket mit vier Abfallbehältern (120 Liter Restmüll 4-wöchentlich, 120 Liter Bioabfall 14-tägig., 240 Liter Papiertonne 4-wöchentlich) inklusive Recyclinghöfe und kostenloser Schadstoffentsorgung nutzen, der Landesdurchschnitt für diese Leistung liegt bei 205,31 Euro im Jahr. In Paderborn ist darüber hinaus noch die verbraucherfreundliche 4-wöchentliche Abfuhr der Wertstofftonne im Paketpreis enthalten.

Bürgermeister zufrieden mit »günstiger Leistung«

Auch im Vergleich des Landkreises Paderborn schneidet die größte Stadt im Kreisgebiet wieder hervorragend ab und belegt Platz 1, der Kreisdurchschnitt liegt bei 163,14 Euro im Jahr.

»Ich freue mich sehr, dass wir – wie in den vergangenen Jahren – wieder einen Spitzenplatz bei diesem Gebührenranking erreicht haben. Und das trotz einer nicht unerheblichen Gebührensteigerung für das Jahr 2019 aufgrund von uns nicht beeinflussbarer höherer Entsorgungskosten«, ist Paderborns Bürgermeister Michael Dreier sehr zufrieden und lobt die effektive Arbeit des städtischen Eigenbetriebes ASP. »Dass sich zudem die Abfallwirtschaft in Paderborn und auch der Betrieb selbst auf hohem ökologischen Niveau und Servicegrad bewegt, belegen eine gute Recyclingquote sowie verschiedene Benchmarks im Rahmen des zertifizierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems.«

Tabellen des Gebührenvergleichs im Netz

ASP-Leiter Reinhard Nolte ergänzt: »Der Gebührenvergleich 2019 hat einmal mehr bestätigt, dass wir im Entsorgungsbereich keinen Vergleich mit anderen Städten und Betrieben scheuen müssen und durch gute sowie günstige Leistung überzeugen. Zudem trägt die vorbildliche Abfalltrennung und intensive Nutzung der ASP-Recyclinghöfe auf Basis eines kundenfreundlichen Angebotes in Paderborn zum guten Ergebnis bei.«

Die ausführlichen Tabellen des Gebührenvergleichs stehen unter www.steuerzahler-nrw.de für jeden zugänglich im Netz. Antworten rund um Fragen zu den Dienstleistungen des ASP erhalten Interessierte im ASP-Service-Center, Tel. 05251/881710, oder rund um die Uhr im Internet unter www.asp-paderborn.de.