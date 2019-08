Von Dietmar Kemper

»Einen Spielplan zu machen, ist eine Mischung aus künstlerischem und gesellschaftspolitischem Anspruch und aus grenzenlosem Pragmatismus«, sagt Intendantin Katharina Kreuzhage. Anders ausgedrückt: Die begrenzten Möglichkeiten müssen mit den eigenen Zielen in Einklang gebracht werden.

Umgang mit Klassikern

Nur zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler umfasst das Ensemble, was per se höchst aufwendige Aufführungen wie bei Klassikern von Goethe oder Schiller ausschließt. Dennoch bringt das heimische Theater Klassiker auf die Bühne, weil es die Zuschauer erwarten und die Stücke verlässlich die Sitzreihen füllen. Shakespeares »Was ihr wollt« wird ab dem 28. März 2020 gespielt, Schillers Lustspiel »Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen« vom 25. Januar an. Bei der Auswahl der Klassiker ist für Katharina Kreuzhage entscheidend, dass sie nicht verstaubt sind: »Was hat uns das Stück heute noch zu sagen? Es muss einen Anknüpfungspunkt zu dem haben, was die Menschen heute betrifft.«

Aktuelle Themen

Ohnehin ist ihr und ihren engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, welche Themen Paderborn und die Welt bewegen. Dazu gehört sicher die sexualisierte Gewalt, sprich der Missbrauch von Frauen, Mädchen und Jungen. Missbrauch gibt es nicht nur in der katholischen Kirche, und das will das Stück »Zu dir kommt alles Fleisch« deutlich machen, das am 8. November im Studio uraufgeführt werden wird. »Das Thema finden wir wichtig, aber wir haben dazu kein Stück gefunden, das uns zufriedengestellt hat«, berichtet Kreuzhage. Also beauftragte sie die Wiener Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin Fanny Brunner damit, ein Stück zu entwickeln. Von den Stückentwicklungen unterschieden werden Stückaufträge. So soll Philipp Löhle dem diesjährigen Weihnachtsstück »Die Bremer Stadtmusikanten« einen neuen Anstrich verpassen.

Eine Frage des Geldes

Während für Klassiker von Goethe oder Büchner keine Tantiemen mehr gezahlt werden müssen, ist das bei modernen Stücken anders. Da halten die Verlage die Hand auf. »Die Gegenwartsdramatik ist wichtig für den Spielplan«, betont Daniel Thierjung. Er weiß, dass Uraufführungen und deutschsprachige Erstaufführungen nicht nur bei Journalisten auf besondere Aufmerksamkeit stoßen. Unter den Manuskripten befinde sich allerdings viel Unbrauchbares, hat Thierjung beobachtet. Abgelehnt werden auch reine Sprachspielereien, ein interessantes Thema sollte das Stück schon haben.

Das Paderborner Theater setzt auf die deutschsprachige Erstaufführung von Mustafa Cans »Die Farbe des Morgens an der Front« (ab dem 18. Januar) und auf den Liederabend »Mondsüchtig« (ab dem 15. September), bei dem Kreuzhage selbst Regie führt.

Nicht mehr als 15 Stücke

Mehr als 15 Stücke im Spielplan seien für ein kleineres Theater wie das in Paderborn nicht drin, betont die Intendantin. Einer Spielzeit ein Motto zu geben, davon hält sie nichts. Das sei nur ein Marketingtrick. Und wer in einer Saison zum Beispiel den Schwerpunkt auf Goethes »Faust« lege, schließe gleichzeitig andere Teile des Publikums aus. »Wir sind das Theater in Paderborn, hier gibt es nur eins und deshalb müssen wir den Leuten ein breit gefächertes Angebot machen«, beschreibt Dramaturgin Sophia Lungwitz das Selbstverständnis des Hauses.

Für jedes Alter etwas

Dazu gehört, dass alle Altersgruppen berücksichtigt werden, auch schon kleine Kinder ab drei Jahren, denen zum Beispiel das weihnachtliche Puppenspiel »Die besten Plätzchen der Welt« (Premiere am 17. November) gefallen soll. Im Vorfeld einer Theatersaison müssen sich die Verantwortlichen auch darüber Gedanken machen, was wo gezeigt wird. »Manche Stücke sind im Studio besser aufgehoben als im Großen Haus«, sagt Thierjung. Und wer spielt dann welche Rolle? Nach Möglichkeit soll jeder und jede aus dem Ensemble eine große Rolle spielen, um sich weiterentwickeln zu können.

Schließlich sollte auch die Mischung zwischen Unterhaltung, Aktualität und Gesellschaftskritik stimmen. »Wir sind dafür da, Spiegel der Gesellschaft zu sein, aber wir sind keine moralische Instanz«, erklärt die Intendantin. Deshalb sind jedes Jahr zwei, drei Stücke dabei, die einfach nur unterhalten sollen.

Keine Tabus

Ob Spaß oder Gesellschaftskritik: Auf vermeintliche Befindlichkeiten der angeblich so konservativen Paderborner nehmen die Theatermacher keine Rücksicht. Das müssten sie auch nicht, hat Kreuzhage beobachtet: »Die Formel ›Schwarz, Münster, Paderborn‹ stimmt nicht. Die Paderborner Zuschauer sind außerordentlich neugierig und aufgeschlossen. Den Punkt, an dem sie aufschreien, haben wir noch nicht gefunden.« Nackte Schauspieler, Sex oder Themen wie Sterbehilfe – das habe es alles schon gegeben, ohne dass Eklats die Folge gewesen wären. Zu möglicherweise umstrittenen Stücken gibt es auch in der neuen Saison Podiumsdiskussionen. Dieses nicht im Rampenlicht stehende Rahmenprogramm gehöre eben auch zu einem Spielplan, sagt Dramaturg Thierjung. Seine Kollegin Sophia Lungwitz ergänzt: »Die Zuschauer wünschen, dass wir noch häufiger solche Gespräche nach den Aufführungen anbieten.«

830.000 Euro Einnahmen

Stückauswahl, Tantiemen, Rahmenprogramm, Besetzung der Rollen: Alles zusammen erinnert die Intendantin an ein Puzzle. Wie das ankommt, entscheiden die Zuschauer an der Theaterkasse und durch die Zahl der Abonnements. 830.000 Euro hat das Theater zuletzt an Einnahmen verbucht, der Gesamtetat beträgt 5,2 Millionen Euro. »Wir sind gut und verlässlich finanziell ausgestattet«, stellt Kreuzhage fest. Bei den Gagen könne Paderborn mit größeren Häusern aber nicht mithalten. Nicht nur wegen der Kosten gilt das auch für spektakuläre Bühnenbilder und Lichteffekte, wie man sie von Produktionen wie »Der König der Löwen« kennt. »Wir können nicht jeden Tag eine Pyramide aufbauen und am Ende des Stücks krachend zusammenbrechen lassen«, verweist Katharina Kreuzhage auf organisatorische Grenzen, und Sophia Lungwitz betont: »Wir sind kein Musicalhaus, das ist nicht unsere Priorität.«