Von Montag, 26. August, an greift auf dem Parkplatz des Combi-Marktes am Rolandsweg eine Parkscheibenregelung. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/ag). Der Betreiber des Combi Verbrauchermarktes im Rolandsweg 11 in Paderborn hat sich dazu entschlossen, eine Parkscheibenregelung einzuführen. Ziel der neuen Regelung sei es, Fremd- und Dauerparker fernzuhalten, die in zunehmendem Maße die Kundenparkplätze blockierten. Wer die korrekt eingestellte Parkscheibe zu hinterlegen vergisst oder die zulässige Parkzeit überschreitet, wird in Zukunft mit 24,90 Euro zur Kasse gebeten.