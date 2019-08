Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Trockene Winter, heiße Sommer: Das zehrt an den Wasserreserven. Auf die vergangenen zehn Jahre bezogen fehlt im Raum Paderborn in der Summe ein ganzer Jahresniederschlag. Jetzt soll den Bürgern die Bedeutung des wertvollen Wassers vor Augen geführt werden.

Mit einer groß angelegten Kampagne gehen jetzt die zehn Wasserwerke im Kreis Paderborn in die Offensive, um zu zeigen, dass der Wasserkreislauf aus dem Lot geraten ist und das Problem ein Zukunftsthema ist, dem man sich jetzt stellen will. »Wir wollen keine Hysterie verbreiten. Wir wollen die Menschen lediglich zu einem bewussten Umgang mit Wasser anleiten und die Wertschätzung erhöhen«, betont Michael Bernemann, Technischer Prokurist der Paderborner Wasserwerke. Dabei soll es darum gehen, das Thema emotional aufzuladen. Mit dem Slogan »Unser Wasser« startet die Kampagne zunächst auf zahlreichen Plakatwänden im Kreis Paderborn. Aber auch Aktionen sind geplant, wie zum Beispiel ein Wassermarsch auf dem Delbrücker Katharinenmarkt, der am 20. September beginnt. Dabei sollen 13 Personen vor den Augen der Zuschauer demonstrieren, wie viel Trinkwasser jeder Mensch im Kreis Paderborn im privaten Bereich verbraucht.

128 Liter pro Tag Durchschnittsverbrauch

Durchschnittlich sind das nach Angaben von Michael Bernemann 128 Liter pro Tag. »Vor 20 Jahren lag der Verbrauch noch bei 155 Litern«, berichtet der Leiter. Wasch- oder Spülmaschine und Toilettenspülung: Der Verbrauch sei in den vergangenen Jahren durch sparsamere Geräte kontinuierlich reduziert worden. Der Nachteil: Das Schmutzwasser komme nun stark konzentriert beim Klärwerk an, führt Bernemann die Folgen vor Augen.

Mit einer »Challenge« wollen die Wasserwerke prominente Menschen aus der Region dazu animieren, mal einen Tag lang auf Wasser zu verzichten und diese Erfahrung in einem Video-Clip festzuhalten. Der Leiter ist sicher: »Das wird die Wertschätzung für unser wichtigstes Lebensmittel deutlich erhöhen.«

Gartenwasserzähler werden zum Problem

Auf der neuen Internetseite »www.deine-wasserpartner.de« werden zudem Tipps zum sinnvollen Einsatz von Trinkwasser gegeben. Während das Duschen kein Problem sei, sei allerdings die Gartenbewässerung vor allem in den Sommermonaten kritisch zu hinterfragen, meint der technische Manager Daniel Rohring. Nach Worten von Michael Bernemann seien die Gartenwasserzähler ein Problem, bei denen sich die Haushalte die Abwassergebühren sparen könnten. In Delbrück gebe es zum Beispiel mehr als 1000 dieser Zähler – in Paderborn, Borchen und Bad Lippspringe jeweils nur 500. Zwar seien die Verbräuche nicht exorbitant hoch, aber das Wasser werde ausgerechnet dann entnommen, wenn es sowieso schon knapp sei. Auch wenn man weit davon entfernt sei, den Notstand auszurufen, so bestehe doch Handlungsbedarf. »Wir wollen handeln, bevor es zu spät ist«, sagt Bernemann.