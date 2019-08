NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Freitag den Paderborner Unternehmer Franz Jacoby mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet. Es gratulierte auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier (links).

Paderborn (WB). Franz Jacoby ist am Freitag von Ministerpräsident Armin Laschet mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Neben dem Paderborner Unternehmer wurden auch mehrere bekannte Persönlichkeiten geehrt.

Die Verleihung fand am 73. Geburtstag des Landes NRW im festlichen Rahmen auf Schloss Nordkirchen im südlichen Münsterland statt. Die Landesregierung ehrt mit dem Verdienstorden traditionell besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihre herausragenden Verdienste für das Gemeinwohl und das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Ministerpräsident lobte das außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement der neuen Ordensträgerinnen und Ordensträger: »Diese Bürgerinnen und Bürger treten mit Kraft, Leidenschaft und Idealismus für unser Gemeinwesen ein. Sie sind für andere in Nordrhein-Westfalen Vorbilder und Mutmacher zum Mitmachen – ich bin stolz darauf, ihnen den Landesverdienstorden überreichen zu dürfen.« Laschet würdigte mit der Auszeichnung Franz Jacobys gesellschaftliches Engagement. Der Unternehmer mit mehr als 1000 Beschäftigten ist in den Gremien der IHK Paderborn aktiv und Gründungsmitglied der örtlichen Werbegemeinschaft. Als Kulturförderer hat er unter anderem die Philharmonische Gesellschaft Paderborn, den Domchor und das Landesmuseum für Klosterkultur in Dalheim unterstützt.

Auszeichnung auch für Horst Hrubesch

Neben Jacoby wurden 13 weiteren Nordrhein-Westfalen der Verdienstorden des Landes verliehen, darunter der Radio- und Fernsehmoderator Götz Alsmann, Europameister und DFB-Trainer Horst Hrubesch, die langjährige Präsidentin der Handwerkskammer Ostwestfalen, Lena Strothmann, und der Künstler Gunter Demnig, der 1992 die Aktion »Stolpersteine« ins Leben gerufen hat.

»Armin Laschet; Die Ordensträgerinnen und Ordensträger setzen sich für den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, für eine starke Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen und dafür, dass unser Rechtsstaat und seine Institutionen verlässlich funktionieren. Und viele der neuen Trägerinnen und Träger des Landesverdienstordens unterstützen mit ihrer unermüdlichen Arbeit die Kunst- und Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen und helfen, eine Kultur der Erinnerung zu bewahren, aus der wir Tag für Tag lernen können.«

Der Verdienstorden des Landes ist 1986 aus Anlass des 40. Geburtstages Nordrhein-Westfalens vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau gestiftet worden. Das Land zeichnet damit Bürgerinnen und Bürger für ihre außerordentlichen Verdienste und überragendes Engagement für die Gesellschaft aus. Seit 1986 sind 1638 engagierte Persönlichkeiten für ihre Verdienste um Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.