In einer Presseerklärung wirft Peta den Züchtern unter anderem vor, den Tod der Tiere bei solchen Flügen wie am Wochenende ab Dahlem (Distanz 200 Kilometer) billigend in Kauf zu nehmen. Es seien »horrende Verlustquoten« zu beklagen, blieben die Vögel hinter den Erwartungen zurück, würden sie von den Züchtern getötet, behauptet Peta.

»Brieftauben sind geboren, um zu fliegen«, betont hingegen grundsätzlich Regionalverbandsvorsitzender Josef Hoischen. Er selbst habe mit seinen 94 Tauben an drei Vorflügen und zwei Preisflügen teilgenommen, und mit denselben 94 Tauben werde er auch am Sonntag an den Start gehen. Verluste von Tieren bei den Flügen entstünden insbesondere durch Habichte und Hochspannungsmasten. Je nach Jahreszeit und Region könne es dann bei Jungtieren vereinzelt zu Verlusten von zehn bis zu 50 Prozent kommen. Den Vorwurf einer überzogenen Leistungsanforderung mit entsprechenden Verlusten weist er aber strikt von sich. Die Distanzen seien in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich reduziert worden. In Nachbarländern wie Polen würde sogar noch über 1200 Kilometer geflogen.

Regelmäßige Dopingkontrollen

Grundsätzlich hätten die Züchter ohnehin Interesse am Wohlbefinden der Tiere. Wenn eine Brieftaube über längere Zeit nicht längere Distanzen fliege, so Hoischen, schaffe sie noch nicht einmal 50 Kilometer. Auch der Bundesverband der Züchter weist die Kritik von Peta zurück mit dem Hinweis auf Qualifizierung von Flugleitern, strikten Vereinsregeln zur Rücknahme von verirrten Tauben oder die verbandseigene Tierklinik in Essen. Auch würden regelmäßig Dopingkontrollen durchgeführt, um ein Fehlverhalten von Züchtern zu verhindern.

Die Preisflüge von Tauben kritisiert aber auch der Deutsch Tierschutzbund grundsätzlich. Tiere würden hier Extrembelastungen ausgesetzt und seien ihnen oftmals nicht gewachsen. Bei den Preisflügen gebe es besonders riskante Veranstaltungen, die untersagt werden sollten. Aus Züchterkreisen sei dem Tierschutzbund bekannt, dass nicht erfolgreiche Tiere sogar getötet würden. Eine solche Tötung von Tauben aus Leistungsgründen stelle nach Auffassung des Tierschutzbundes eine Straftat dar. Auch würden verirrte Tiere nicht zurückgenommen werden. Diese grundsätzliche Kritik hatte der Tierschutzbund anlässlich der Diskussion über die Neuaufnahme des Brieftaubenwesens in das Deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Ende 2018 beim Landesumweltamt angemeldet. Die Unesco-Kommission gab dem Antrag schließlich nicht statt.

Peta und Tierschutzbund

Die Tierschutzorganisation Peta macht immer wieder durch öffentlichkeitswirksame Aktionen oder Strafanzeigen auf sich aufmerksam. Dabei gerät sie selbst auch in den Fokus der Kritik, von politische Seite wurde jüngst sogar die Aberkennung der Gemeinnützigkeit gefordert. Kritisiert wird auch der Umgang mit Geldern. Laut Peta-Geschäftsbericht wurden im Jahr 2017/18 von 7,8 Millionen Euro Einnahmen an Spenden 2,8 Millionen Euro für Personalkosten aufgewendet, 4,7 Millionen Euro für »Informationen, Öffentlichkeitsarbeit und Spendengewinnung« und 167.000 Euro für karitative Tierschutzarbeit. Fast der gleiche Betrag (16.1726 Euro) wurde von der Organisation mit 80 fest angestellten Mitarbeitern für juristische Tierrechtsarbeit und Beratungskosten aufgewendet. Zum Vergleich: Der Deutsche Tierschutzbund mit seinen 800.000 Mitgliedern wendet bei Gesamteinnahmen von 13,3 Millionen Euro allein 8,8 Millionen Euro für Projektförderung und -begleitung auf. Peta behauptet von sich, die größte Tierschutzorganisation Deuschlands zu sein. Dies macht sie allerdings nur »an der Zahl der Unterstützer, Newsletter-Abonnenten und Follower der diversen Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter« fest.