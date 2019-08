Paderborn (WB). Wenn gutes Essen, beste Unterhaltung und ein tolles Ambiente zusammenfallen, dann ist wieder »Hochstift à la Carte«. Am Wochenende zog es wieder tausende Besucher auf die Genussmeile im Paderquellgebiet.

Bei dieser Veranstaltung tischen nicht nur Gastronomiebetriebe auf, darüber hinaus steht »Hochstift à la Carte« auch für ein stilvolles Kulturprogramm, das musikalischen Feinschmeckern zusagen dürfte. Die Bandbreite reichte dabei von Folk-Pop (Moe, Derek the Dread) über groovige Klänge (JMS & Kräutergarten, The Beez), mexikanischen Rhythmen (Mariachi Semblanza) bis hin zu Party-Klassikern (Pneumatisch Dance Trio), einem musikalischen Frühschoppen mit dem Briloner Saxophon-Sextett und Swing à la Carte mit dem Kukulenz-Trio.

Auf der Wiese hatten sich hunderte Besucher einen Platz gesucht, um von dort aus einen guten Blick auf die Lasershow zu haben. Foto: Oliver Schwabe

Ein schnelles Portrait zwischen Vor- und Hauptspeise? Auch das war kein Problem mit dem Karikaturen-Schnellzeichner Alfred Schüssler.

Vor allem am Samstagabend war die Gourmetmeile, auf der insgesamt 13 Gastronomiebetriebe Speisen zubereiteten, bei schönstem Spätsommerwetter rappelvoll. Leere Tische suchte man vergebens. Höhepunkte waren sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend die Lasershow. Modernste Technik im Zusammenspiel von Feuer, Wasser, Licht und Videotechnik fesselte das Publikum im Paderquellgebiet mit Licht- und Wasserspielen unter dem Titel »Waterillusions«. Verantwortlich für die beeindruckende Parkinszenierung zeichnete einmal mehr das Borchener Unternehmen Lightforce.