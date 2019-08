Köln (WB/dpa). Bei einer Auseinandersetzung auf dem Ebertplatz in Köln ist am frühen Sonntagmorgen ein 25-jähriger Somalier aus dem Raum Paderborn ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei Köln am Montagmorgen.

Bei der Auseinandersetzung zwischen Afrikanern hatte der 25-Jährige gegen 4.45 Uhr tödliche Verletzungen erlitten. Beamte hatten nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen zehn potenziell an der Tat beteiligte Männer vorläufig festgenommen. In einer ersten offiziellen Mitteilung hieß es, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zehn und 15 Männern aus Afrika gegeben habe. Der junge Mann war noch am Tatort gestorben. Die mutmaßlich Beteiligten waren zunächst vor der Polizei geflohen.

Die Leiche des 25-jährigen Somaliers wurde am Sonntag obduziert. Ergebnisse der Untersuchung wurden bis zum frühen Montagmorgen nicht bekannt. Die mutmaßlich Beteiligten waren bei Eintreffen der Polizei zunächst geflohen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.