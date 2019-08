Von Alexandra Pöhler

Paderborn (WB). Der Bass wummert in den Ohren, gut gelaunte Menschen tanzen zu elektronischer Musik von einem starken Line-up: das Tausendquell-Open-Air am Samstag war ein voller Erfolg. Auf zwei Bühnen zogen DJs die Menge mit ihren gemischten Programmen in den Bann.

Von Hand bedruckte T-Shirts

Aber das Tausendquell hatte nicht nur Elektro- und Techno-Musik zu bieten. Besonders ausgefallen war der Stand der »Herdmanns«. Hier konnten Festivalbesucher handbedruckte T-Shirts bekommen. »Wir entwerfen die Aufdrucke und Logos selbst oder arbeiten mit Künstlern zusammen. Die Motive werden gezeichnet und mithilfe des Siebdruckverfahrens gedruckt. Das ist absolute Handarbeit und eine Kombination aus Kunst, Handwerk und Druck. Es ist schön, so viele Menschen damit zusammenzubringen«, erzählte Benni, Mitglied der »Herdmanns«, die auch Workshops zum Siebdruckverfahren anbieten.

Auch die Veranstalter zeigten sich mit dem dritten Tausendquellfestival zufrieden. Dominik Nösner stellte fest: »Es wird von Jahr zu Jahr besser. Es sind viele Paderborner, aber auch Auswärtige da – und viele Anwohner, das freut mich sehr. Das Wetter hat mitgespielt, und es ist ein super friedliches Fest.«

Bauzäune wurden zu Kunstwerken

Damit das Gelände einladend und bunt aussieht, durften sich in diesem Jahr wieder Graffiti-Künstler aus dem Paderborner Raum austoben. Bauzäune, die mit Planen versehen das Festivalgelände absperren, wurden in Kunstwerke verwandelt. Volker Heisener, als Graffiti-Künstler unter dem Namen »Goldener Reiter« bekannt, freut sich über diese Möglichkeit: »Beim ersten Tausendquell waren die Bauzäune schwarz. Da kam man sich vor wie in einer Plastiktüte, in der Musik gespielt wurde. Die Veranstalter kamen dann auf uns zu, und im letzten Jahr haben wir hier schon gesprüht.«

Am 22. August 2020 wird die Reihe fortgesetzt

Die Kunstwerke kämen sehr gut bei den Besuchern an, erzählte der Paderborner: »Wir waren noch nicht einmal ganz fertig, da haben die ersten schon Fotos vor den Wänden gemacht.« Generell freuen sich die Künstler, dass die Stadt und die Menschen in Paderborn offener gegenüber Graffiti-Kunst geworden seien. »Eine Stadt bunt zu machen, das ist für uns das kleinste Problem.« Im nächsten Jahr wird es das Tausendquell-Open-Air wieder geben, und zwar am 22. August.