Von Timo Gemmeke

Schloß Neuhaus (WV). Kleinkünstler aus ganz Europa treffen sich aktuell in Schloß Neuhaus. Insgesamt 160 Shows an zwei Tagen können Besucher bei der Kulturbörse »Performance« erleben – kostenlos und aus nächster Nähe.

»Wir veranstalten hier die größte Kulturbörse für Straßenkunst in Europa«, sagt Stefan Hermanns vom Kulturamt der Stadt Paderborn. Gemeinsam mit seiner Kollegin Nora Oeynhausen hat er die »Performance« geplant – und auch in diesem Jahr besonders viel Wert auf neue, unbekannte Künstler gelegt. »Wir besuchen Festivals in ganz Europa, um Acts zu bekommen, die noch unentdeckt sind«, erzählt er. Zu den ausgewählten Künstlern kommen dann noch einmal knapp 300 Bewerbungen aus ganz Europa hinzu. 70 von ihnen haben es in diesem Jahr in die Endauswahl geschafft.

Keine »Kaufhaus-Clowns«

Wer als Besucher den typischen »Kaufhaus-Clown« erwartet, der werde enttäuscht, sagt Hermanns. Die meisten Artisten seien sehr gut ausgebildet, mit Shows, die auch mal eine halbe Stunde dauerten und von Anfang bis Ende streng durchgeplant seien. Dass quasi nur Profis vor Ort sind, ist so gewollt, erklärt Hermanns: »Wir sind eine Börse, auf der sich Veranstalter einen Überblick über das Angebot an neuen, frischen Künstlern verschaffen können sollen.« Knapp 200 davon – 100 aus Deutschland, 100 aus dem Ausland – kämen jedes Jahr dafür nach Schloß Neuhaus.

Kabarett-Abend neu im Programm

Parallel dazu zieht die Börse an zwei Tagen knapp 10.000 Besucher aus der Region an. Die können aus nächster Nähe erleben, wie Artist Noah Chorney aus New York auf dem »Sway-Pole«, einer biegsamen Laterne, in allen Körperpositionen hin und herschwingt, oder der kleinsten Zirkusparade der Welt, dem »Cirque Colorique«, auf einer amüsanten Tour übers Schlossgelände folgen – mitmachen ausdrücklich erwünscht. Neu ist die Kabarett-Gala im historischen Gewölbesaal. »Wir haben das Angebot etwas erweitert, um auch regionalen Newcomern eine Bühne zu bieten«, erklärt Stefan Hermanns.

Große Gala zum Abschluss

Ihren Höhepunkt finden soll die »Performance« am Dienstag mit einer großen Gala-Show, deren erste Hälfte von der Artisten­schule Berlin gestaltet wird. Im zweiten Teil sind die Gruppe »Sol AIR« aus Berlin und der Stuttgarter Puppenkünstlers Tobias Husemann mit seiner Show »Dundu« zu sehen.

Die Performance ist von 10 bis 19 Uhr kostenlos geöffnet.