Wie aus einer Vorlage des Kreises für den Schul- und Sportausschuss hervorgeht, sollten vor vier Jahren am Gregor-Mendel-Berufskolleg, am Helene-Weber-Berufskolleg, am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, am Ludwig-Erhard-Berufskolleg und am Berufskolleg Schloß Neuhaus kurzfristig WLAN-Netze eingerichtet werden. Der Kreis beziffert die damaligen Investitionskosten auf 175.300 Euro. Nach Angaben des Kreises wünschten die Schulen eine WLAN-Lösung, die einen Zugriff auf die Schulnetzverwaltung auch über Smartphones oder Tablets zulässt. »Das eingekaufte System sollte eine schülerscharfe Rechtezuordnung und einen Zugriff auf die Schülerverzeichnisse über das WLAN ermöglichen«, erklärt Kreissprecherin Michaela Pitz.

So sollten unter anderem Rechercheergebnisse in den Schülerordnern abgelegt werden können. Das sei bei herkömmlichen Systemen nicht möglich. Weitere Anforderung: Das WLAN-System sollte kompatibel mit der pädagogischen Oberfläche SNV (Schulnetzverwalter) sein, die seit Jahren etabliert war und den Lehrern die Gestaltung des Unterrichts erleichtern soll. Den Auftrag erhielt damals eine Firma aus Schwäbisch Hall, die mit der Paderborner Firma Octogate kooperierte.

Bei dem System handelte es sich allerdings um eine sogenannte Beta-Version, also eine noch nicht ausgereifte Testversion. Alle Beteiligten seien jedoch davon ausgegangen, dass nur noch wenige Schritte bis zur Systemreife fehlten. Dem war aber nicht so. Von Beginn an sei es immer wieder zu unterschiedlichen Störungen an den einzelnen Berufskollegs gekommen. Offenbar gab es einen Fehler bei der Programmierung der Firewall, die ein Netzwerk unter anderem vor Viren schützen soll. Die Firma aus Schwäbisch Hall sei mehrfach abgemahnt worden. Die Stabilität des WLAN-Netzes sei zwar durch Vorschalten einer anderen Firewall verbessert worden, zu 100 Prozent habe das WLAN aber nie funktioniert, sagt Michaela Pitz: »Deshalb wurde im Juni 2018 die Firma Unilab Paderborn beauftragt, eine umfassende Fehleranalyse vorzunehmen.«

Der Schul- und Sportausschuss will nun im September das weitere Vorgehen beraten. Die entscheidende Frage ist, ob es Sinn ergibt, an dem System festzuhalten oder ein neues zu kaufen.