Die Zöllner der Kontrolleinheit Anröchte stoppten das Fahrzeug am Autobahn-Rastplatz Hellweg Süd. Der Fahrer gab an, seine Freundin in den Niederlanden besucht zu haben und auf dem Rückweg in die Ukraine unterwegs gewesen zu sein. Er verneinte die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen oder sonstigen verbotenen Gegenständen.

Feuerlöscher mit Unregelmäßigkeiten

Sein Pech: Die Beamten entschieden sich, das Fahrzeug dennoch zu überprüfen. Im Kofferraum fanden die Zollbeamten den Feuerlöscher, der im Bodenbereich Unregelmäßigkeiten aufwies. Nachdem der Feuerlöscher geöffnet wurde, kamen drei mit durchsichtiger Frischhaltefolie umwickelte Pakete zum Vorschein.

400 Gramm Ecstasy und 330 Gramm Kokain

Der vor Ort durchgeführte Drogentest sowie das anschließende Verwiegen ergaben, dass es sich insgesamt um rund 400 Gramm Ecstasy und etwa 330 Gramm Kokain handelte. Gegen den mutmaßlichen Schmuggler wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat bei dem Amtsgericht Lippstadt einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.