Mindestens in drei Fällen soll sich der Hauptkommissar pornografische Dateien besorgt haben, in denen Kinder oder Jugendliche zu sehen sind. Stimmt der Mann dem Strafbefehl nicht zu, kommt es zu einer Verhandlung vor Gericht. Sollte der Polizist dann verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Womöglich könnte er auch seinen Beamtenstatus verlieren. Der Mann ist aktuell vom Dienst suspendiert, ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet. Zudem hat er Hausverbot bei der Polizei.

Kinderpornofotos bei Durchsuchung auf privatem Computer gefunden

Auf die Spur waren die Ermittler ihm durch ein Verfahren in Hessen gekommen. Die Staatsanwaltschaft aus Limburg an der Lahn war 2018 bei Ermittlungen gegen einen Pädokriminellen auf etliche mutmaßliche Abnehmer von Kinderpornografie gestoßen, darunter auch der 53-Jährige. Beamte des Polizeipräsidiums Bielefeld durchsuchten daraufhin bei ihrem Berufskollegen. Sie nahmen Handys und einen privaten Computer mit und fanden Kinderpornofotos.

Die Tat soll nicht in Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in Lügde stehen. Laut NRW-Innenministerium wurde in den vergangenen zehn Jahren in 18 Fällen gegen Polizisten aus NRW wegen Besitzes von Kinderpornografie oder Kindesmissbrauchs ermittelt.