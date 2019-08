Paderborn (WB). Die Kreispolizeibehörde Paderborn teilt mit, dass es am Samstag, 31. August, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in der Paderborner Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Grund ist eine Versammlung mit anschließender Demonstration.

Betroffen sind unter anderem die Bereiche Westerntor, Bahnhofstraße und Riemekestraße sowie Liboriberg und Le-Mans-Wall, wo laut Polizei kurzzeitige Straßensperrungen erforderlich sind. Ortskundige sollten die Bereiche in dem genannten Zeitraum umfahren.

Aufgerufen zu der Demonstration hat Frank Gockel, der mit der Kampagne »100 Jahre Abschiebehaft«, auf aus seiner Sicht nach Missstände in der Abschiebehaftanstalt Büren aufmerksam machen will. Die Kundgebung, zu der die Veranstalter 1500 Teilnehmer erwarten, beginnt um 11 Uhr an der Einrichtung (Stöckerbusch 1).

Um 14 Uhr wird die Demonstration in Paderborn auf der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 12-14 fortgesetzt. Von dort setzt sich um 15 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt in Bewegung. Gegen 17 Uhr klingt die Veranstaltung mit einer Kundgebung und einem Konzert auf der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 12-14 aus.