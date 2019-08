Von Ingo Schmitz

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Es ist das Schützenevent des Sommers 2019 im Paderborner Land: 15.000 Schützen und doppelt so viele Gäste werden zum 77. Bundesfest des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Schloß Neuhaus erwartet. Mehr als 70 Musikkapellen begleiten den großen Festumzug. Heute in einer Woche geht es los.

Eigentlich lässt sich der Schloß Neuhäuser Oberst Michael Pavlicic durch nichts so schnell aus der Ruhe bringen. »Das passiert mir echt selten, aber seit ein paar Tagen bin ich flattrig und nervös«, gestand der Chef des gastgebenden Vereins am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Spiegelsaal des Schlosses. Dort saßen nicht nur die Vertreter seiner St.- Henricus-Bruderschaft, sondern auch hoch dekorierte Mitglieder des Bundes, um einen Ausblick auf das dreitägige Ereignis zu geben.

Voxxclub-Karten gewinnen Für den Top-Act beim Bundesschützenfest am Freitag, 6. September, verlost diese Zeitung fünf mal zwei Eintrittskarten. Um 20 Uhr beginnt der Festabend im Festzelt mit NRWs Partyband Nr. 1, die Emsperlen. Im Anschluss können alle Gäste mit Voxxclub abfeiern. Die Sänger Michi, Christian, Flo, Bini und Stefan werden als die »besten Stimmen der neuen Volks­musik« gehandelt. Ihre Bühnenauftritte sind eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und Volksmusik. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft bis einschließlich Sonntag die Hotline an: 01379/88 30 09 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise). Aus allen Anrufern werden die Gewinner per Los ermittelt. Die Namen werden wir am Dienstag veröffentlichen.

Nach 1995 hat Schloß Neuhaus nun zum zweiten Mal die Ehre, als größter Verein im Bund das Fest auszurichten. »Die Schloß Neuhäuser werden das gut hinbekommen«, zeigte sich stellvertretender Bürgermeister Dietrich Honervogt zuversichtlich. »Unsere Region ist eine Schützenhochburg. Hier leben Zehntausende, die sich für ihre Region einsetzen«, betonte er.

Wettkampf ohne Zuschauer

Vor fünf Jahren hat Schloß Neuhaus den Zuschlag für das Bundesfest erhalten, seit viereinhalb Jahren laufen die Vorbereitungen. Verkehrs- und Sicherheitskonzept, Marschweg, Festprogramm: Nichts ist dem Zufall überlassen worden. Der personelle Einsatz ist groß: Neun Arbeitsgruppen mit 50 Mitgliedern haben die Details geplant. 400 Helfer werden beim Festumzug am Sonntag, 8. September, im Einsatz sein – auch Feuerwehr und Bundeswehr.

Das Programm beginnt am Freitag, 6. September, mit Gottesdienst, Zapfenstreich und Partymusik im Zelt. Am Samstag werden dann die neuen Diözesankönige und der neue Bundeskönig beim Schießen ermittelt. Der Wettkampf findet ohne Zuschauer auf der Schießanlage in Elsen statt. Drei Wertungsschüsse darf jeder Bewerber abgeben. 95 Kandidaten gibt es, darunter 16 Frauen.

»Die Nervosität der Schützen und die Angst vor dem Versagen ist riesig. Jeder hat nur in einmal in seinem Leben die Chance, Bundeskönig oder -königin zu werden. Ein Schuss daneben bedeutet bereits das Aus«, erklärt Bundesschützenmeister Emil Vogt. Erst um 17 Uhr werden am Samstag die neuen Majestäten bekannt gegeben. Bis dahin sind die Namen ein Geheimnis, betont der stellvertretende Bundesschützenmeister Walter Finke aus Borchen. Die Proklamation findet am Brunnentheater im Schlosspark statt.

Iserlohner Stadtmusikanten auch in der Schlosshalle zu sehen

Markus Cink, Geschäftsführer der Bruderschaft, verweist auf den erfolgreichen Kartenvorverkauf der Abend-Veranstaltungen im Festzelt. Für den Ball am Samstagabend gibt es schon jetzt keine Karten mehr. Wer aber trotzdem mitfeiern möchte, für den werde das benachbarte Bürgerhaus ohne Eintritt geöffnet sein.

Auch für den Festplatz wird an allen Tagen kein Eintritt erhoben. »Keiner wird vor verschlossenen Türen stehen. Die Veranstaltung wird am Samstag vom Zelt in das Bürgerhaus übertragen. Auch der Show­act, die Iserlohner Stadtmusikanten, wird in der Schlosshalle zu sehen sein«, verspricht der Geschäftsführer, dass sich ein Besuch lohnt.

Der Festumzug am Sonntag wird der Höhepunkt des Wochenendes. Die Folge: Von 11 bis 16 Uhr wird der komplette Marschweg – und somit auch die Ortsdurchfahrt – gesperrt sein. Die Strecke, die die 15.000 Schützen gehen werden, ist drei Kilometer lang, beginnt am Sportplatz Merschweg und endet im Schlosspark. Um 15.30 Uhr – so der Plan – wird der letzte Schütze das Schloss erreicht haben. »Das wird ein phantastisches Fest«, ist Emil Vogt sicher.