Paderborn (WB/upf). Alkohol und Fußball – diese Kombination sorgt immer wieder für Eskalationen in den Stadien. So war es auch am 25. Mai 2017: Damals stürmten Anhänger des SC Paderborn in der Benteler-Arena auf mehrere Ordner los, deren Verhalten sie offenbar nicht gut fanden. Am Donnerstag mussten sich deswegen erneut mehrere junge Männer wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.