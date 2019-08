Paderborn/Bad Wünnenberg (WB). In einer Gaststätte soll ein 63-jähriger Mann im März aus Anlass eines Streits einem Gast mit seinem mitgeführten selbst gebastelten Schießkugelschreiber in den Hals geschossen haben. Das Projektil blieb neben der Halsschlagader stecken. Nun ist er angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat gegen den 63-Jährigen aus Bad Wünnenberg bei dem Schöffengericht in Paderborn Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erhoben. Die Tat soll in der Nacht des 16. März 2019 in Bad Wünnenberg geschehen sein.

Als der Mann merkte, was er getan hatte, habe er die Alarmierung eines Notarztes veranlasst, der umgehend eintraf, sodass die Verletzung für das Opfer letztlich keine tödlichen Folgen hatte.

Weitere Waffen gefunden

Anlässlich einer Durchsuchung der Wohnräume des Angeschuldigten seien laut Staatsanwaltschaft diverse verbotene Waffenteile, Munition und Selbstbauten gefunden und beschlagnahmt worden.

Der Angeschuldigte befand sich vom 16. März bis zum 5. Juni in Untersuchungshaft. Seit dem 6. Juni ist der Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug gesetzt.

Der Angeschuldigte hat eingeräumt, dass der Geschädigte durch einen Schuss aus seinem Kugelschreiber verletzt worden sei, dies sei jedoch unabsichtlich passiert.