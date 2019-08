Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Domkapellmeister Thomas Berning schwärmt: »Es war ein unglaublicher Impuls.« Das Chorfestival »Pueri Cantores« im Juli habe spürbar in die Stadt hineingewirkt. Domkantorin Gabriele Sichler-Karle hat die Großveranstaltung mit gut 90 Chören und 2800 Jungen und Mädchen als »positiven Kraftakt« in Erinnerung. Mittlerweile herrscht wieder Normalität – was aber nicht heißt, dass es in den nächsten Monaten keine attraktiven Konzerte geben wird.

Am 21. September beginnt im Ticketcenter am Marienplatz der Vorverkauf für das »absolute Highlight-Konzert« (Berning) am Montag, 25. November. Von 19.30 Uhr an wird es im Dom drei bedeutende Chorwerke des 20. Jahrhunderts zu hören geben: »Gloria« von Francis Poulenc, die »Chichester Psalms« von Leonard Bernstein und das »Magnificat« von John Rutter. Der Chor wird aus 150 Sängerinnen und Sängern bestehen, mehr hätten im Dom auch keinen Platz. Die Nordwestdeutsche Philharmonie wird sie bei den Werken mit ihrer heiteren Note und den südamerikanischen Rhythmen begleiten.

»Es ist die erste Kooperation zwischen der Paderborner Dommusik und dem Städtischen Musikverein Gütersloh«, erläutert Berning. Den Städtischen Musikverein leitet er seit zwei Jahren. Weil das Konzert am 24. November zuerst in der Gütersloher Stadthalle aufgeführt wird, müssen sich die Paderborner Musikfreunde mit dem ungewohnten Montagabend als Termin abfinden. Was aber wegen der Güteklasse, die das Konzert verspricht, zu verschmerzen sein dürfte.

Internationale Orgelkonzerte

Auch am 20. Dezember wird der Dom wahrscheinlich vollbesetzt sein. Unter der Leitung von Gabriele Sichler-Karle erklingen das »Oratorio de Noel« von Camille Saint-Saens und »A ceremony of carols« von Benjamin Britten. Neben der Mädchenkantorei und den Männerstimmen des Domchores wirkt auch das Orchester der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn mit. Es müssen aber nicht unbedingt viele Beteiligte auf der »Bühne« stehen, damit ein Konzert zum Erlebnis wird. Das wollen der Posaunist Hansjörg Finke und der Organist Elmar Lehnen am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Dom unter Beweis stellen. »Seven« heißt ihr Programm, das aus sieben Fragmenten besteht und sich an die Schöpfungsgeschichte anlehnt.

Bereits am Freitag, 6. September, wird um 19.30 Uhr die Reihe der internationalen Orgelkonzerte (»Rising Stars«) mit dem erst 21 Jahre alten Sebastian Heindl fortgesetzt. Er nimmt sich Werke von Gigout, Dupré, Mussorgski und Liszt vor. Zwei Tage später, am 8. September, ist Deutscher Orgeltag, und den nimmt Domorganist Tobias Aehlig zum Anlass, um um 15.30 Uhr die Anlage mit der Turm-, Chor- und Krypta-Orgel, mit 151 Registern und 10.885 Pfeifen vorzuführen. Aehlig: »Die Orgel eröffnet grenzenlose Möglichkeiten der Klangwirkung.«

Kein Drill im Domchor, sondern konsequente Talentsichtung

Im Laufe eines Jahres werden acht Orgelkonzerte, zwei bis drei Domkonzerte und zehn Sonntagsmusiken angeboten. »Am Sonntagnachmittag kommen die Leute gern für eine Stunde in den Dom«, hat Thomas Berning beobachtet. Am 3. November um 15.30 Uhr singen die Schola Gregoriana und Männerstimmen des Domchores Gesänge und Motetten zu Tod und Ewigkeit und werden dabei von Uli Lettermann am Saxophon begleitet. Nachwuchssorgen haben die Verantwortlichen in Paderborn nicht. 180 Mädchen singen in der Mädchenkantorei, 120 Knaben im Domchor. Der Skandal bei den Regensburger Domspatzen sei »hier nicht angekommen«, sagt Berning. In Paderborn gebe es keinen Drill. Eine konsequente Talentsichtung aber schon.

In den Grundschulen wird jedes Jahr mit bis zu 700 Kindern ab der zweiten Klasse gesungen und genau hingehört. Pro Jahrgang bleiben etwa 50 übrig, die geeignet sind, und von denen gehen rund 35 in die Chöre. In der neuen Michaels-Grundschule beginnt die Suche bereits in der ersten Klasse. Um für Kinder und Eltern attraktiv zu sein, erhalten die Mädchen und Jungen der Chöre jetzt zweimal drei Monate lang Gesangsunterricht. Das Ziel ist letztlich der perfekte Klang – so wie er beim Konzert im leergeräumten Dom während des Festivals »Pueri Cantores« zu hören war. Davon schwärmen Berning, Aehlig und Sichler-Karle bis heute.