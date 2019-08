Von Paul Edgar Fels

Dieses Schicksal teilt Corte-Real mit rund 700 Umschülern allein in Ostwestfalen. Sie alle wurden entweder nicht zur Zwischenprüfung zugelassen oder haben sich erst gar nicht angemeldet. Dabei würden die 1000 Euro Prämie gar nicht von der Industrie- und Handelskammer (IHK) gezahlt. Vielmehr stammt das Geld von der Agentur für Arbeit. Sie wiederum »spart« aufgrund nicht erfolgter Zwischenprüfungen somit allein in OWL jährlich rund 700.000 Euro an Beiträgen.

Michael Rohde ist das ein Dorn im Auge. Der Berufsschullehrer des Paderborner Ludwig-Erhard-Berufskollegs kämpft seit über einem Jahr darum, dass Umschüler »die ihnen zustehenden 1000 Euro« erhalten können, wie er sagt. Bislang vergeblich. Gespräche mit Politik und Gewerkschaften sowie der Arbeitsagentur seien ins Leere gelaufen, beklagt er.

50:50

Die Rechtslage sieht so aus: Für Umschulungen erhalten Teilnehmer bis zu 2500 Euro Weiterbildungsprämie – aufgeteilt in 1000 Euro für eine erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung sowie weitere 1500 Euro für die bestandene Abschlussprüfung. Der Gesetzgeber möchte damit Anreize schaffen, mehr formal gering qualifizierte Arbeitnehmer fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Allerdings ist die Auszahlung der Weiterbildungsprämie an offizielle Prüfungen wie etwa die der Industrie- und Handelskammern gebunden. Hier gibt es offenbar deutschlandweit keine einheitliche Regelung. Die IHK Ostwestfalen etwa hat entschieden, keine Zwischenprüfungen durchzuführen. Dagegen lassen die Kammern in Hannover, Kassel und Arnsberg Umschüler an der Zwischenprüfung teilnehmen. Auch die Handwerkskammer in Paderborn lasse Umschüler zur Zwischenprüfung zu, sagt Michael Rohde. Insgesamt sei das Verhältnis von Kammern, die Umschüler zulassen, und Kammern, die dies nicht tun, bei 50:50. Eine entsprechende Auskunft habe Rohde vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erhalten.

Über die Praxis in OWL ärgert sich Rohde: »Die IHK konterkariert durch die Nichtzulassung der Auszubildenden die Maßnahme der Agentur für Arbeit.«

»Nicht notwendig«

Derweil wirbt die IHK für ihre ablehnende Haltung um Verständnis. »Eine Zwischenprüfung für Umschüler ist laut Berufsbildungsgesetz nicht notwendig«, sagt Jürgen Behlke, IHK-Geschäftsführer in Paderborn. Zudem sei die Durchführung der Zwischenprüfung mit einem »ex­trem hohen Aufwand« verbunden. Es sei zusätzliches Personal notwendig, zudem müssten Räume gemietet werden. Wie hoch der Kostenfaktor zu Buche schlagen würde, konnte Behlke nicht sagen, räumt aber auf Nachfrage ein, man müsse wohl von einer fünfstelligen Summe ausgehen: »Das können wir unseren Mitgliedsunternehmen nicht zumuten.«

Ein Argument, das Berufsschullehrer Rohde nicht überzeugt. »Wir Lehrer stehen bereit. Es müsste sich nur jemand aus der Wirtschaft finden.«

Andreas Hartmann, Chef einer Spedition in Paderborn, signalisiert Unterstützung: »Wir sind gerne bereit, einen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen«, sagt er. »Sollte die Zwischenprüfung auch praktische Prüfungen beinhalten, müssten wir den Arbeitsaufwand zuvor abstimmen.« Bedenklich erscheint ihm aber die hohe Anzahl der Umschüler im Kammerbezirk Paderborn. Hartmann: »Wir werden hier nur partiell unterstützen können.« Es müsste jetzt eine umfangreiche Organisation mit entsprechenden Prüfern aufgebaut werden. Ein wenig Bauchschmerzen mache ihm, dass nur Umschüler der Arbeitsagentur, nicht aber diejenigen anderer Leistungsträger, eine Prämie erreichen können. »Das entspricht nicht meinem Gerechtigkeitssinn.«

Anträge abgelehnt

Weiteres Geld für den organisatorischen Aufwand einer Zwischenprüfung wird es zumindest nicht von der Arbeitsagentur geben. Dafür gebe es keinen gesetzlichen Auftrag, erklärt die Behörde. Andernfalls würde man gesetzeswidrig handeln. Es sei Sache der Kammern, wie sie die Ausbildungsordnungen oder die Berufsordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe gestalten. »Hier dürfen wir nicht eingreifen, schon gar nicht mit Beitragsmitteln«, teilt die Agentur für Arbeit mit.

»Über den Hintergrund, wie viele Personen an einer Umschulung teilnehmen, aber zum Beispiel nicht an einer Prüfung – obwohl sie es könnten – wissen wir nichts«, versichert Tanja Liebke, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Bielefeld. In deren Bezirk (Bielefeld und Kreis Gütersloh) hätten seit August 2016 genau 905 Personen eine Umschulung angefangen. In dieser Zeit hätten 99 Personen eine Prämie für eine Zwischenprüfung erhalten. Damit kam nur etwa jeder neunte Umschüler in den Genuss der 1000 Euro.

Auch Verena Bohnenkamp, die bei der Spedition Hartmann arbeitet, findet das Vorgehen der Kammer schade und ungerecht. »Unabhängig von der Prämie wäre es auch so gut gewesen, an der Zwischenprüfung teilzunehmen, um schon mal vor der Abschlussprüfung eine Prüfungssituation mitgemacht zu haben und sich selbst einschätzen zu können«, sagt sie.

Raoul Corte-Real, der viele Jahre in Lissabon gelebt hat, hatte gemeinsam mit weiteren Umschülern bei der IHK noch versucht, doch eine Zulassung zu erhalten. Ihre Anträge, bereits im Sommer 2018 gestellt, wurden aber abgelehnt. Begründung: Eine Zwischenprüfung gehöre nicht zur beruflichen Umschulung.

»Schade«, kommentiert Corte-Real heute. Inzwischen hat der Familienvater, der mit einer Deutschen verheiratet ist, seine Umschulung erfolgreich abgeschlossen, die Abschlussprämie über 1500 erhalten und – das wohl wichtigste – eine Arbeitstelle bei einer Spedition in der Region, die ihm Spaß macht.