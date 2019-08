Der Aschenplatz des Reismann-Gymnasiums am Dörener Weg ist in die Jahre gekommen. Die für dieses Jahr geplante Sanierung kommt wegen zu hoher Kosten nicht in Frage. Foto: T. Gemmeke

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Generationen von Schülern haben auf dem Sportplatz des Reismann-Gymnasiums am Dörener Weg schon ihre Runden gedreht. Die Hoffnung, dass er in diesem Jahr wie geplant saniert wird, hat sich zerschlagen. Auch die Erneuerung der Laufbahn in Wewer muss warten. Im Zeitplan befindet sich aber der Neubau der Sporthalle für die Südstadt-Realschule.

Die hohe Auslastung von Handwerks-, Gartenbau- und Baufirmen bereitet der Stadt zunehmend Probleme, wie in der Sitzung des Sport- und Bäderausschusses deutlich wurde. Nach Angaben der Verwaltung mussten die Ausschreibungen für den Sportplatz Dörener Weg und die Laufbahn in Wewer aufgehoben werden, weil die Ergebnisse deutlich über den prognostizierten Kosten lagen. Die Umstellung von Asche- auf Kunstrasenplatz sollte nach Berechnungen der Verwaltung bei 300.000 Euro liegen.

75.000 Euro Mehrkosten

Auf die Ausschreibung reagierten nur zwei Betriebe, die für den Auftrag auch noch satte 75.000 Euro mehr haben wollten, als die Stadt veranschlagt hatte. Bei der Laufbahn Wewer wurden sogar 90.000 Euro Zusatzkosten berechnet. Die Verwaltung habe sich daher dazu entschieden, die Ausschreibung aufzuheben und im November mit einigen Veränderungen zu wiederholen. Das hätte den Vorteil, dass die Firmen zu diesem Zeitpunkt die Auftragsbücher noch nicht so voll hätten und die Ergebnisse günstiger für die Stadt ausfallen. Die Konsequenz: Die Projekte könnten frühestens erst 2020 umgesetzt werden.

Südstadt-Sporthalle: Baustart in zwei Wochen

Beim Neubau der Südstadt-Sporthalle sieht es deutlich besser aus. In den Sommerferien ist die alte Halle abgerissen worden. Übernächste Woche soll dann der Startschuss für den Neubau erfolgen, den sich die Stadt mit 4,35 Millionen Euro viel kosten lässt. Dafür bekommt die Schule an der Heinrich-Lücking-Straße eine Zweifach-Halle, die nicht nur nach neuesten Erkenntnissen gebaut ist, sondern auch das Defizit an Hallensportzeiten beenden soll. Vorbild ist die Sporthalle in Sande, sie bekomme auch eine Solaranlage auf das Dach. Zudem werde sie Passivhausstandard erfüllen. Allerdings unterscheidet sie sich deutlich von den Baukosten: Im Jahr 2009 war die Sander Sporthalle mit 2,8 Millionen Euro kalkuliert worden.

Kritik gab es aus dem Ausschuss an der Länge der Bauzeit: Die Eröffnung ist für Oktober 2020 vorgesehen. Dadurch bedingt müssten die unteren Jahrgänge der Realschule noch mehr als ein Jahr lang auf Sportstunden verzichten. Die Planer halten eine Bauzeitverkürzung für ausgeschlossen.