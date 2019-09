Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Wie unterhaltsam man seinen Horizont erweitern kann, davon konnten sich die Gäste der langen Museumsnach t am Samstag einmal mehr überzeugen. Vom Blick auf den Mond im HNF über eine Zeitreise ins Mittelalter in der Kaiserpfalz bis zum Auftritt auf der Droste-Bühne im Stadtmuseum war vieles möglich. Dabei gab es so manchen exklusiven Einblick.