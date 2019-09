In dem Waldstück rechts vom Habichtsee hatte ein Spaziergänger den Leichnam am 9. August entdeckt.

Paderborn (WB). Die am 9. August am Paderborner Habichtsee gefundene Leiche ist identifiziert. Ein DNA-Abgleich beim Institut für Rechtsmedizin in Münster ergab nun, dass es sich um einen 50-jährigen Mann aus Bad Lippspringe handelt.