Marianne Thomann-Stahl (rechts) übergibt die Bescheide an Markus Schräder, Robin Marterer, Michael Dreier, Katharina Kreuzhage und Dennis Kundisch (von links). Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die Menschenmassen bei Libori besser steuern, die Auslastung des Theaters erhöhen und den Immobilienmarkt übersichtlicher gestalten: Das sind die Ziele der drei digitalen Projekte, die das Land NRW unterstützt. Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl übergab am Freitag in Paderborn Bewilligungsbescheide in Höhe von 2,7 Millionen Euro.