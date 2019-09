Paderborn (WB/itz). Eine 28-jährige Frau hat am Freitagnachmittag für einen mehrstündigen Polizeieinsatz an der Paderborner Libori-Galerie gesorgt. Die Frau drohte damit, von der höchsten Ebene des Parkhauses in die Tiefe zu springen. Ein Einsatzkommando der Bielefelder Polizei konnte die junge Frau überzeugen, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen.