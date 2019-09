Paderborn (WB/itz). Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit ist am Freitagabend mit dem Großen Zapfenstreich der Startschuss zum 77. Bundesfest des Bundes der Historischen Schützenbruderschaften in Schloß Neuhaus gefallen. »Es kann losgehen«, strahlte Markus Cink, der mit vielen weiteren Schloß Neuhäusern das Großereignis vorbereitet hat.

An diesem Samstag findet das Königschießen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dafür gibt es um 14 Uhr ein öffentliches Demonstrationsschießen auf der Freilichtbühne. Um 17 Uhr werden die neuen Majestäten am Brunnentheater proklamiert.

Bundesfest der Schützen 2019 gestartet Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Die Strecke, die die 15.000 Schützen am Sonntag ab 11.45 Uhr gehen werden, ist drei Kilometer lang, beginnt am Sportplatz Merschweg und endet im Schlosspark. Die Bielefelder Straße wird daher voll gesperrt, ein kostenloser Shuttle-Service wird vom Parkplatz Diebold-Nixdorf angeboten. »Dort werden die schönsten Bereiche für die Zuschauer sein. Aber zuschauen ist grundsätzlich an der gesamten Strecke möglich«, sagt Cink. Um 15.30 Uhr – so der Plan – wird der letzte Schütze das Schloss erreicht haben. Der Umzug findet auch bei Regen statt. »Schirm mitnehmen und durchhalten«, lautet die Devise.

Übrigens: Der letzte Bundeskönig aus dem Kreis Paderborn war Ralf Raschke aus Salzkotten-Thüle im Jahr 2014.