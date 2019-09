Professor Dr. Peter Schallenberg, Lehrstuhlinhaber für Moraltheologie an der Fakultät für Theologie in Paderborn, hat das Kuratorium der Stiftung des Ex-Fußballers verlassen. Foto: Jörn Hannemann

Er tue dies erstens wegen der Schwere der Vorwürfe »und zweitens wegen des mir unbegreiflichen Schweigens sowohl des Christoph Metzelder wie auch der Stiftung, was für mich wiederum angesichts der Schwere der Anschuldigung ebenso unbegreiflich wie unangemessen ist«, teilte Peter Schallenberg der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Ermittlungen dauern an

Der 56-Jährige betonte: »Dieser Rücktritt vom Kuratorium gilt im Rechtsstaat selbstverständlich unbeschadet der Unschuldsvermutung bis zum Erweis der Schuld.« Die Stiftung des Ex-Fußballers engagiert sich für Kinder und Jugendliche.

Gegen den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler und Vize-Weltmeister Metzelder (38) wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Die Ermittlungen dauerten an, erklärte die Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag auf Anfrage. Metzelder und sein Düsseldorfer Anwalt Rüdiger Deckers äußerten sich zu den Vorwürfen am Freitag zunächst weiterhin nicht.