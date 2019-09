In diesem Spänebunker eines holzverarbeitenden Betriebs an der Halberstädter Straße hatte sich ein Brand entwickelt. Foto: Feuerwehr

Paderborn (WB). Ein Brand in einem Spänebunker hat am Freitagmittag die Feuerwehr Paderborn auf den Plan gerufen. Betroffen war ein holzverarbeitender Betrieb an der Halberstädter Straße. Größerer Schaden konnte verhindert werden.