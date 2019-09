Der Jubel kennt keine Grenzen: Hans-Christian Lummer von der Schützenbruderschaft St.-Heinrich-Sudhagen hat am Samstag beim Bundesfest in Schloß Neuhaus den Titel des Bundeskönigs errungen. Zu den ersten Gratulanten gehörte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn/Delbrück (WB). Hans-Christian Lummer von der Schützenbruderschaft St.-Heinrich-Sudhagen hat sich am Samstag seinen Traum erfüllt: Er ist neuer Bundeskönig. Mit 29 Ringen holte er das beste Ergebnis von insgesamt 84 königlichen Teilnehmern. An diesem Sonntag erfolgt um 10 Uhr beim Festhochamt des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften die Inthronisierung. Danach beginnt um 11.45 Uhr der Festumzug mit 15.000 Schützen und doppelt so vielen Zuschauern durch Schloß Neuhaus.