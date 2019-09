Paderborn (WB). Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in der Paderstadt hat jetzt nagelneue Einsatzfahrräder bekommen. Damit können die Einsatzkräfte über größere Strecken – etwa auf Volksfesten – schnell Hilfe leisten.

Die bislang üblichen Fußstreifen werden nun durch Fahrradstreifen unterstützt. »Den Gedanken, Fahrräder anzuschaffen, gab es schon länger«, sagt Zugführer Malte Scherhans. »Wir haben uns überlegt, wie wir noch effektiver helfen können. Gerade bei Veranstaltungen mit großen Besucherzahlen sind Fahrräder eine wertvolle Ergänzung.« Unterstützung für diesen Gedanken gab es jetzt von Fahrradhändler Gösken Style Raddesign aus Salzkotten, der den Johannitern kurzerhand drei neue Fahrräder zur Verfügung stellte. »Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut«, sagt Scherhans. »Neue Räder mit Lackierung in unseren Farben: Besser geht es nicht.«

Drei Flitzer in Salzkotten abgeholt, Radtour zurück nach Paderborn

Für Jan Marc Kettler von Gösken sei klar gewesen: »Wir unterstützen die Johanniter gern bei ihrer Arbeit. Sicherheit liegt uns am Herzen!.« Die JUH’ler konnten nun ihre drei neuen Flitzer in Salzkotten abholen. Auf die Radtour zurück nach Paderborn hatten sich Alicia Meschede, Jennifer Kempny und Malte Scherhans schon vorher gefreut. Ein Abholen mit dem Anhänger kam für die drei nicht in Frage.

»Ich freue mich sehr über unsere neue und zeitgemäße Ausstattung«, sagt Matthias Cramer, ehrenamtlicher Regionalvorstand bei der JUH. »Die Fahrräder sind sportlich und umweltgerecht. Und Spaß soll unser Job ja auch machen.«