Paderborn (WB). Die Möglichkeit zum kostenlosen Fitnesstraining an der frischen Luft bietet seit dem Wochenende der neue Outdoor-Fitnesspark an der Sportanlage im Goldgrund.

Außer acht Geräten für Kraft- und Koordinationstraining sollen dort ein Calisthenicsbereich mit drei Geräten auf gegossenem Fallschutz und eine Multifunktionsfläche für Gruppen die Besucher in Bewegung bringen. Für das freizugängliche Sportangebot hat die Stadt Paderborn rund 140.000 Euro investiert, davon 106.000 Euro aus Landes- und Bundesmitteln aus dem Programm »Investitionspakt soziale Integration im Quartier«. Nachdem die Stadt Paderborn im Oktober vergangenen Jahres die Förderzusage durch die Bezirksregierung Detmold erhalten hatte, wurde im Juli 2019 mit dem Bau des Fitnessparks begonnen. Die Fertigstellung erfolgte zwei Monate später.

»Paderborn ist eine wachsende Stadt mit einem guten Sportangebot«, sagte der erste stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt im Rahmen der Eröffnung. Bewegungsmangel sei heute ein wichtiges Thema – bei Erwachsenen wie auch bei Kindern.

Angebote wie der Fitnesspark wirkten dem entgegen. Honervogt bedankte sich bei allen, die an der Realisierung des Projekts beteiligt waren. »Als Stadt können wir die Infrastruktur bieten, aber es braucht auch die Vereine und die Übungsleiter, die die Menschen in Bewegung bringen«, so der stellvertretende Bürgermeister. Sein Dank galt insbesondere dem TV 1875 Paderborn, dem Kreissportbund und dem Calisthenics-Team »Cali 16« als Kooperationspartner der Stadt Paderborn.

»Der Fitnesspark ist ein Gewinn für uns«, freute sich Franz Driller, Präsident des TV 1875. Er sei dankbar, dass man sich für das Gelände im Goldgrund entschieden habe. Die Sportanlage Goldgrund biete mit verschiedenen Sportflächen und dem Sportzentrum des TV 1875 eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befindet sich außerdem die Skateanlage Goldgrund.

Seit Montag, 9. September, werden im Outdoor-Fitnesspark bis zu Beginn der Schlechtwetterperiode folgende kostenfreie Kurse angeboten: Montag, 17 bis 18 Uhr: Gesund und Fit Outdoor (TV 1875); Dienstag, 16.30 bis 17.30 Uhr: Teens Fit (12 bis 15 Jahre; TV 1875); Donnerstag, 18 bis 19 Uhr; Calisthenics (Sport im Park Paderborn); Freitag, 16.45 bis 17.45 Uhr: Power Fitness (TV 1875).