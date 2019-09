Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die Stadt Paderborn soll grün werden – auch beim Strom. Der Stadtrat hat beschlossen, künftig nur noch Ökostrom zu beziehen. Außerdem soll der Eigenstrom-Anteil deutlich erhöht werden. Pro Jahr sollen für Investitionen in Photovoltaik­anlagen auf städtischen Gebäuden 370.000 Euro zur Verfügung stehen.

Im Herbst erfolgt die Ausschreibung für den Stromliefervertrag, der dann von 2021 bis 2023 laufen wird. Dabei soll der Beschluss bereits berücksichtigt werden. Den Antrag hatte die Grünen-Fraktion eingebracht. Ziel ist es, die CO 2 -Bilanz der Stadt zu verbessern.

20,8 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr

20,8 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht die Stadt Paderborn pro Jahr für ihre städtischen Gebäude. Auch die Straßenbeleuchtung und der Betrieb des Klärwerks sind dabei eingerechnet. Die jährlichen Stromkosten der Stadt Paderborn liegen nach Angaben von Tobias Zenke, Energiemanager des GMP, bei 4,8 bis 5 Millionen Euro.

Es werde viel unternommen, um Strom zu sparen. Allerdings werde der Vorteil durch einen steigenden Einsatz von Technik und zum Beispiel durch verlängerte Öffnungszeiten im offenen Ganztagsbetrieb von Schulen wieder aufgezehrt. Die Energiesparmaßnahmen der vergangenen Jahre seien immerhin dazu geeignet, dass der Stromverbrauch nicht weiter steige, erklärte Zenke.

Stelle man nun den städtischen Verbrauch auf Ökostrom um, so rechnete Zenke vor, stiegen die Mehrkosten um 40.000 Euro pro Jahr. Da die Grünen aber zusätzlich eine Neuanlangenquote von 50 Prozent forderten seien damit weitere Kosten in Höhe von 70.000 Euro verbunden.

Stromspeicher wird im Kindergarten eingesetzt

Tobias Zenke schlug vor diesem Hintergrund vor, die Mehrkosten für die Neuanlagenquote sinnvoller einzusetzen und eigene Anlagen zu bauen. Schon jetzt stehen pro Jahr 300.000 Euro im Haushalt, um städtische Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten. In der Vergangenheit sei dieser Ansatz aber nicht immer voll ausgeschöpft worden, gab Zenke zu, nachdem Grünen-Sprecher Dr. Klaus Schröder gefordert hatte, dass der Haushaltsansatz auch in die Tat umgesetzt werden müsse.

Die hohe Arbeitsbelastung des GMP habe dazu geführt, so Zenke, dass man nicht immer den Ansatz verbaut habe. »Es hängt auch von den Neubauvorhaben ab«, sagte er. Im Jahr 2018 habe man aber die vollen 300.000 Euro verbaut. Auch 2019 sei man gut im Plan.

Beschluss bei zwei Enthaltungen

Manfred Krugmann erklärte für die SPD, dass man den Antrag der Grünen voll mittrage. »Paderborn hat den Energy-Award. Wir sollten daher auch die eigene Stromproduktion erhöhen.« Christoph Quasten (CDU) verwies darauf, dass man auch die Regelenergie in den Blick nehmen müsse – also den selbst erzeugten Strom zwischenzuspeichern, damit er dann genommen werden kann, wenn er gebraucht werde. Einen solchen Speicher will der GMP jetzt bei einem Kindergarten ausprobieren und die Ergebnisse aus der Praxis später auswerten.

Der Vorschlag der Grünen-Fraktion, komplett auf Oköstrom umzusteigen, und der Vorschlag der Verwaltung, die Eigenstrom-Herstellung weiter zu forcieren, wurde vom Rat mehrheitlich bei zwei Enthaltungen der LKR-Fraktion beschlossen.