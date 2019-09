Bei der Infoveranstaltung über Cybermobbing in der Schule mit dabei sind Dr. Andreas Neuhaus (Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie beim Kreis Paderborn), Roswitha Gembris (Präsidentin Soroptimist-Club), Michael Hartmann, Dr. Falk Burchard (LWL-Klinik), Helga Voß (Soroptimist-Club) und Moderatorin Julia Ures (von links).

Paderborn (WB). Unter dem Titel »Cybermobbing in der Schule – Was kann man tun?« widmet sich eine Informationsveranstaltung der Soroptimistinnen Paderborn am 24. September im Heinz-Nixdorf-Museumsforum einem besonders brisanten Thema.