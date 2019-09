Kita- oder Kindergärten können sich oftmals einen Auftritt einer professionellen Kindermusik-Band nicht leisten. Dirk Hylla, Regionalleiter der Sparkasse Paderborn-Detmold, ist vom Konzept überzeugt und sagt: »Förderung von Kultur wird bei uns groß geschrieben, insbesondere für Kinder. Daher helfen wir gerne bei solch einem erfolgreichen Projekt mit.«

Seit 2011 fördert der Verein Wittekinds Kultur Projekte mit und für Kinder und Musik. »Auch bei den besucherstärksten Veranstaltungen mit mehr als 4500 Teilnehmern mussten wir allerdings feststellen, dass trotz verschiedenster Angebote nicht alle Kinder partizipieren konnten, weil die Kinder von ihren Eltern gebracht werden mussten«, berichten die Sprecher des Fördervereins.

Kitas können sich ab sofort bewerben

Der größte Grad an kultureller Teilhabe wurde seit 2015 mit der Reihe »Rocken & Rollen an Grundschulen« erreicht, im Rahmen dessen Grundschulen in den Kreisen Herford und Lippe besucht wurden, bei der dann die Gesamtheit der Schülerschaft, unabhängig von der Bereitschaft der Erziehungsberechtigten Kinder zu begleiten, lebhaft teilnehmen konnte. Die Schüler wurden von einem Auftritt der Kinderband »Krawallo« überrascht und waren begeistert.

Seit 2018 wird das Konzept von den erfahrenen Pädagogen und Familien-Rock’n’Rollern immer mehr weiterentwickelt zum Programm »Kinder Kultur Bewegung«; Kita-Einrichtungen in Paderborn, Detmold, Herford, Osnabrück und Leopoldshöhe werden bis Ende dieses Jahres daran teilgenommen haben.

»Krawallo« besucht dabei als Duo mit einem musikalischem Bewegungs- und Mitmachprogramm von einer Länge bis zu 45 Minuten die Einrichtungen samt Technik, Aufbau und Bedienung die Kita- und Kindergarteneinrichtungen, die lediglich noch einen symbolischen Eigenanteil von 100 Euro (gegebenenfalls zuzüglich Gema- und KSK-Gebühren) leisten müssen.

Die restliche Summe der Gagen-, Reise- und Technikkosten werden von der Sparkasse Paderborn-Detmold und dem Verein getragen.

Bewerbungen für einen Auftritt der Band »Krawallo« sind für das kommende Jahr ab sofort mit einer formlosen E-Mail möglich an: info@kinder-kultur-bewegung.de