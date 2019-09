An der Messstelle in der Bahnhofstraße wurden nach Auskunft der Stadt im ersten Halbjahr im Schnitt 40,4 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen. Foto: Jörn Hannemann

Dennoch forderte SPD-Ratsfrau Dr. Beate Röttger-Liepmann weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung. »Wenn jeder sein Auto nur benutzen würde, wenn es unbedingt nötig ist, wäre schon viel erreicht.« Stefan Schwan (Grüne) wurde noch deutlicher und stellte die im Luftreinhalteplan genannten Werte in Frage. »Es geht aber nicht nur um drei Messstellen, sondern um saubere Luft in der ganzen Stadt. Ich vermisse verursachergerechte Maßnahmen. Wer am meisten dazu beiträgt, dass es morgens am Liboriberg einfach nur stinkt, soll auch die Kosten tragen«, sagte er mit Blick auf den motorisierten Individualverkehr. Der Luftreinhalteplan sei in vielen Punkten »einfach nur feige« und ein »absolutes Armutszeugnis«.

Der Plan war im Januar 2011 in Kraft getreten, nachdem der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an den Verkehrsmessstellen Bahnhofstraße und Friedrichstraße überschritten wurde. später kam noch die Messstelle an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus hinzu. Trotz verschiedener Maßnahmen konnten die Grenzwerte bisher nicht eingehalten werden. 2018 lagen sie in der Bahnhofstraße bei 45 Mikrogramm, an der Friedrichstraße bei 43 und an der Residenzstraße bei 40. Die ersten sechs Monate in 2019 zeigen laut Dr. Frank Becker, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen, eine sinkende Belastung von 37,6 (Friedrichstraße), 40,4 (Bahnhofstraße) und 36,4 (Residenzstraße). Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) erwartet deshalb die Einhaltung des Grenzwertes bis 2020.

Schließlich nahm die Mehrheit im Ausschuss den Entwurf des Luftreinhalteplans 2019 zustimmend zur Kenntnis. Lediglich die Grünen und Reinhard Borgmeier (Linksfraktion) stimmten dagegen.