Wie der Abfallentsorgungsbetrieb Kreis Paderborn (AVE) mitteilt, müssen die befallenen Bäume und Sträucher fachgerecht behandelt und entsorgt werden. Um eine Weiterverbreitung des Zünslers zu verhindern, gibt der AVE folgende Ratschläge, die unbedingt beachtet werden sollten:

1. Größere Buchsbaummengen, die zum Entsorgungszentrum »Alte Schanze« in Paderborn-Elsen angeliefert werden, müssen fest verschlossen in Säcken verpackt sein. Sie werden dann gesondert als Restmüll thermisch entsorgt – also verbrannt. Für die Annahme befallener Buchsbäume im Entsorgungszentrum gelten die gültigen Grünabfallgebühren, teilt der Entsorgungsbetrieb mit.

2. Befallene kleinere Buchsbäume oder Buchsbaumtriebe können auch über die Restmülltonne entsorgt werden. Hierbei gilt es, die betroffenen Pflanzenreste und Triebe in Plastiksäcken ebenfalls fest verschlossen zu verpacken, um möglichst keine Eier, Raupen und die sich daraus entpuppenden Schmetterlinge entkommen zu lassen. Ihre Ausbreitung lässt sich hierdurch verhindern.

3. Die Abgabe von schädlingsbefallenen Buchsbäumen an den Grünabfallstellen der städtischen Bauhöfe im Kreis Paderborn und an den Recyclinghöfen der Stadt Paderborn ist nicht gestattet, um die Weiterverbreitung zu stoppen.

4. Mit Buchsbaumzünsler befallene Pflanzenteile gehören auch nicht auf den hauseigenen Komposthaufen im Garten. Bei der Eigenkompostierung werden die für die sofortige Abtötung der Eier und Raupen erforderlichen Temperaturen nicht erreicht, stellt der Abfallentsorgungsbetrieb klar.

Für die vom Zünsler betroffenen Bürger steht der AVE auch telefonisch zur Verfügung: Rufnummer 05251/1812-21 oder -24.