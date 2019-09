Paderborn (WB/mba). Bei einem Unfall auf der B68 zwischen Lichtenau und Paderborn sind am Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein DKW-Oldtimer (heute Audi) war gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Paderborn in Höhe der Abfahrt Richtung Flugplatz Haxtergrund auf einen VW-Tiguan aufgefahren.