Die charismatische Miss Evi singt auf dem Klavier sitzend, während (von vorne) Miss Erochica Bamboo, Miss Coraline de Paris und Tara La Luna mit Federfächern in der Hand tanzen. 550 Zuschauer sahen die Let’s Burlesque-Show in der Paderhalle. Foto: Sonja Möller

Von Sonja Möller

Was heißt Burlesque eigentlich? Das will Miss Evi, Frontfrau der gleichnamigen Show, gleich zu Beginn vom Publikum wissen: »Wenn ihr keine Antwort habt, ist das genau richtig. Wie könnte man es auch wissen? Burlesque ist ein Gefühl, ein Zustand, Glitzer, Glamour, Erotik – eben so, wie euer Leben noch nie war!« Der freche Ton kommt beim Publikum sofort gut an. Der überwiegende Teil der 550 Zuschauer amüsiert sich köstlich über die anzüglichen Anspielungen auf das angeblich »prüde« Paderborn und nimmt sich selbst nicht allzu ernst.

Die »First Lady der Show«, wie Miss Evi von ihrem Pianisten Mr. Leu genannt wird, weiß genau, wie sie die Zuschauer aus der Reserve lockt. Bevor es aber so richtig losgeht, hat Miss Evi erst mal einen Seitenhieb auf das von den Medien inszenierte Schönheitsideal parat: »Menschen wie Heidi Klum – wobei ich nicht mal sicher bin, dass sie ein Mensch ist – wollen uns sagen, was schön ist. Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Jede Frau kann schön sein!«, ruft sie. Die Zuschauer jubeln begeistert los. Die sinnlich-erotische Show beginnt.

Miss Evi und ihre Crew verwandeln die Bühne zweieinhalb Stunden in einen schummrigen Nachtclub, den sie mit Musik, Gesang, Tanz und Akrobatik füllen. Die künstlerische Form des Striptease – charakteristisch für Burlesque – taucht dabei immer wieder auf. Stars wie Coraline de Paris und Tara La Luna schälen sich kunstvoll aus ihren zuvor eher züchtigen Outfits und bewegen sich grazil zur Musik. Die renommierten Burlesque-Stars verstehen es, das Publikum mitzunehmen. Sie präsentieren sich aufreizend, aber gleichzeitig stilvoll und elegant.

Durch den Abend führt die charismatische Miss Evi, die Moderatorin, Sängerin und Entertainerin in einem ist. Sie zieht mit Mimik und vollem Körperpräsenz die Zuschauer in ihren Bann. Egal ob sie ihre Kollegen fantasievoll anmoderiert oder diese auf dem Klavier sitzend mit ihrer Stimme begleitet. Und Miss Evi hat die Männer in ihrem Ensemble im Griff. Hier tanzen sie nach ihrer Pfeife.

Die Musiker zeigen auch solo, was sie draufhaben. Besonders facettenreich macht das Mr. Leu, den Miss Evi nur als »das Tier« ankündigt. Er singt, spielt Klavier und beatboxt über die Bühne. Mr. Leu ist der charismatische Gegenpart zur ausgeflippten Miss Evi, die sich während der Show mehrfach umzieht.

Nach der Pause wird das Licht schummriger, die Worte anzüglicher und die Geräusche eindeutiger. Das Publikum stöhnt sogar eine vorgegebene Melodie nach. Dann bittet Miss Evi einen Zuschauer nach vorne: »Clemens heißt Du? Wie kann man nur so sexy sein bei dem Namen?« Die Lacher sind auf ihrer Seite, doch der Auserkorene macht seine Sache im Rampenlicht sehr gut und lässt sich von ihr sogar zum »Nachsprechen« verschiedener Geräusche animieren. Dafür gibt’s viel Beifall.

Dann geht’s weiter mit einem Mann. »Jetzt kommt ein bisschen was für die Ladys«, ruft Miss Evi. Robert Choinka, den sie als »Reifenmonteur der Lust« ankündigt, zeigt auf einem Stapel Autoreifen seine beeindruckende Körperbeherrschung. Der Artist zieht sich auf einer Hand schwebend die Socken und Hose mit den Füßen aus und lässt sich bei seinen Verrenkungen feiern.