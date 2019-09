Paderborn (WB). Nach der Festnahme eines 34-jährigen Einbrechers am 12. August am Paderborner Gotenweg sucht die Kreispolizeibehörde Paderborn nach den Inhabern diverser Wertgegenstände. Das Diebesgut stammt wohl aus Wohnungs- und Kellereinbrüchen.

Zu den Gegenständen gehören unter anderem bronzefarbene Kerzenständer sowie eine grüne Geldkassette mit Schlüssel, in der sich diverse Medaillen und Anstecker befinden. Ebenso aufgefunden wurden englische Münzen in einer silbernen Dose mit der Aufschrift »petibelle«. Weitere ausländische Kleinmünzen sowie alte Pfennig-Münzen befinden sich ein einer braunen Tasche mit Reißverschluss und Sparkassen-Logo. Gesucht werden auch die Inhaber von einem Tortenheber und einem Brotmesser, deren Griffe in Silber mit auffallenden Blumen- und Blattmustern verziert sind.

Diverse Schmuckstücke gehören ebenso zu den aufgefundenen Wertsachen. Darunter sind zum Beispiel eine Kette aus weißen Perlen, ein Ring mit blauem Stein und Armbanduhren der Marken »Surfmaster« mit silbernen Band sowie von »Kienzle« mit blauem Band. Dazu kommt ein weißes, eckiges Schmuckkästchen mit dem Aufdruck »H. Wollmann Uhren - Gold -Juwelen Paderborn«. Weitere Schmuckgegenstände befanden sich in einem grauen Stoffbeutel der Marke »Niessing«. Dazu gehören unter anderem goldene und silberne Ketten beziehungsweise Armbänder, ein silberner Ring sowie eine Brosche in Form eines Blattes.

Die Polizei bittet die Inhaber, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Hinweise liefern können.