Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Der Werberat stuft die Dusch-Anzeige der Westfalen-Weser-Energie-Tochter ESW Lokal nicht als sexistisch ein. Das teilte Gleichstellungsbeauftragte Dagmar Drüke am Dienstag dem Hauptausschuss mit. Zum Thema gemacht hatten die Grünen die Anzeige, wie am Dienstag berichtet, mit einem Antrag .

Die Darstellung einer Frau unter der Dusche als Werbung für den Bauherrentag an den Springbach Höfen sei »völlig rückständig und unangemessen«, sagte Fraktionschef Dr. Klaus Schröder. »Wir sind entsetzt über diese Form der schlechten Werbung.« Deshalb solle Bürgermeister Michael Dreier als Aufsichtsratsvorsitzender darauf hinwirken, dass die WWE und ihre Tochtergesellschaften zukünftig auf sexistische Werbung verzichten.

Zwar sei er, anders als von den Grünen dargestellt nur stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, aber er habe die Anregung direkt aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass die WWE künftig sensibler vorgehen solle, stellte Dreier gleich zu Beginn klar. Damit hätte sich eine weitere Debatte zu dem Thema eigentlich erübrigen können, einige Ratsmitglieder wollten sich aber doch noch einmal äußern – zur Sache und zu den politischen Gepflogenheiten.

Sowohl Dieter Honervogt (CDU), als auch Stephan Hoppe (Für) bekannten, dass sie die Werbung nicht als sexistisch empfunden hätten. Hoppe: »Der Begriff Bauherren stammt aus dem Bauordnungsrecht. Daraus etwas drehen zu wollen, ist weit hergeholt.« »Es geht hier aber nicht um Empfindungen, sondern um Tatsachen«, stellte Grünen-Sprecherin Petra Tebbe klar. Werbung sei sexistisch, wenn unabhängig vom Produkt weibliche Körperteile in den Blickpunkt gerückt würden.

Daraufhin berichtete Dagmar Drüke über ihr Gespräch mit dem Werberat in dieser Angelegenheit. »In der Tat ist das Zeigen nackter Haut als solches nicht diskriminierend oder herabwürdigend. Das kann es lediglich durch den Kontext werden«, führte Drüke aus. Das sehe der Werberat in diesem Fall allerdings nicht so, die Kombination mit dem Bauherrentag sei lediglich unglücklich.

Reinhard Borgmeier verwies auf einen Antrag seiner Linksfraktion zum Thema sexistische Werbung für die Gleichstellungskommission. »Da gehört die Diskussion nämlich hin.« Am Dienstag, 24. September (17 Uhr, Rathaus), berät die Kommission über den Antrag, die Leitlinien der Stadt bezüglich sexistischer und diskriminierender Werbung auf öffentlichen Flächen zu modifizieren.

Dieter Honervogt ließ es sich nicht nehmen, an die Grünen zu appellieren, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren. »Es geht nicht nur um diese Debatte. Wegen vier neuer Werbetafeln befürchten Sie den Niedergang der Demokratie«, mahnte er Schröder. »Ich fände es schön, wenn wir uns auf die wirklich dringenden Dinge konzentrieren könnten, statt uns selber zu lähmen – eine neue Stadtverwaltung bauen zum Beispiel.«